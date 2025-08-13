新加坡新地標WEAVE開幕！6千坪沉浸雨林空間　進駐品牌一次看

▲新加坡新地標WEAVE（薇福）正式迎賓。（圖／聖淘沙名勝世界提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

在新加坡海洋生態館重啟後，聖淘沙名勝世界宣布，全新地標WEAVE（薇福）也正式迎賓。這座融合自然、建築與文化的三層互通式複合式空間，占地約6,050坪，包括Coach咖啡館、首設雞尾酒吧的鼎泰豐，更有3棟「生活美學別墅」，其中一棟將迎來全球知名甜點品牌Pierre Hermé Paris，為度假區再添新亮點。

▲Moutarde餐廳以現代手法演繹法式經典菜餚，包括烤肉、燉菜、乳蛋餅和熟食。

WEAVE占地超過20,000平方公尺（約6,050坪），靈感源自島嶼地形與熱帶魅力，打造沉浸式3層互通空間，依熱帶雨林層次分區，地下1層至1樓為靜謐「蕨類與蘇鐵谷」與清新「熱帶長廊」，2樓則化身陽光花園綠洲，以花海、蔓藤與樹木串聯全館。

材質美學取自西樂索岬沉積岩色彩與紋理，展現新加坡自然地形意象，並以柔和曲線、層次分明的綠化景觀和開放式步道為主，將室內外空間自然銜接。

▲以柔和曲線、層次分明的綠化景觀和開放式步道為主，將室內外空間自然銜接。

館內設有3棟「生活美學別墅」，以玻璃立面與觀景平台串連綠意與街區活動，其中1棟將迎來全球知名甜點品牌Pierre Hermé Paris，打造人與自然交會的獨特空間。

▲新加坡首家Standard Bread門市插旗WEAVE，推出招牌黑橄欖麵包搭配多款醬料。（圖／STANDARD BREAD提供）

館內有許多亞洲獨家、全球旗艦及本地人氣品牌進駐。包含Coach全新概念店與Coach咖啡館；Vilebrequin 亞洲最大旗艦店以《海底兩萬里》為靈感，呈現深海探險氛圍。

餐飲部分包括日本名廚莊野智治的MENSHO X現代拉麵、泰式甜點咖啡館Homm、主打東南亞風味拿鐵的 Senmo Coffee、首設雞尾酒吧的鼎泰豐、韓國人氣烘焙Standard Bread首家海外門市、米其林星廚Paul Pairet 的 Moutarde現代法式與Sundae Royale冰淇淋吧。

▲Chatterbox號稱新加坡最貴海南雞飯。（資料照／記者彭懷玉攝）



本地品牌部分，老成昌帶來新加坡風味烘焙；多品牌概念店Brisa精選歐洲度假服飾與配件；Tivoli Coffee House 花園咖啡館則供應叻沙、荷蘭鬆餅等中西美食；Chatterbox不只提供招牌海南雞飯，還吃得到龍蝦叻沙、限量供應的辣椒螃蟹等。

▲「遠古海洋」區展出等比例的史前海洋動物模擬模型與複製品。（圖／聖淘沙名勝世界提供，下同）

而原S.E.A.海洋館擴建升級成新加坡海洋生態館，已於7月下旬重啟開幕，館區規模比原先擴大3倍之多，設有22個主題區，帶領遊客從淺海到深海、從史前時代到現代海域，體驗多維度的海洋世界。

▲「海洋奇觀」內世界最大之一的克萊塞爾水母棲息地。



亮點包括「海洋奇觀」內世界最大之一的克萊塞爾水母棲息地、「新加坡海岸」紅樹林生態、「遠古海洋」與「征陸之旅」展示史前巨獸與活化石，以及「廣闊海洋」36公尺寬的觀景窗，觀賞蝠鱝、斑馬鯊等壯麗畫面。「鯨落與海山」再現震撼的深海生態系，「希望之廊」則呈現全球成功的海洋保育故事。

▲▼「廣闊海洋」36公尺寬的觀景窗，觀賞蝠鱝、斑馬鯊等壯麗畫面。



特別展區「探索精神」重現九世紀阿拉伯單桅帆船「馬斯喀特之珠號」；「棧橋樂遊」讓遊客走上懸掛式繩網俯瞰全景。餐飲與購物體驗也相當豐富，「探海食尚」主題咖啡館供應海洋靈感點心，「海洋風尚坊」則販售海洋主題服飾、書籍與永續紀念品，並舉辦快閃活動。

門票部分，非新加坡居民成人平日門票為50新幣；假日55新幣；4至12歲兒童和60歲（含以上）平日39新幣、假日43新幣。