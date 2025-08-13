ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
羅東日式風格咖啡「一人喫茶店」　必點周末限定Oreo、蘋果披薩

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲羅東日式風格咖啡「一人喫茶店」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

愛跑咖的人，到羅東玩一定不能錯過「一人喫茶店」！老闆姐弟返鄉後，以喜歡的日式風格打造咖啡店空間，並斥資60萬購買義大利窯烤爐，在每個周末提供手作窯烤披薩，還有自家製的甜點與特色飲品，療癒可愛的風格，吸引許多旅客特地造訪。

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼一人喫茶店內滿滿老闆姐弟倆的收藏。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

一人喫茶店於2023年開幕，老闆姐弟倆表示，當初返鄉後，思考希望能在一處自己喜歡的空間中工作，乾脆打造一間自己的咖啡店。擅長設計的姐姐包辦空間規劃設計，餐飲出身的弟弟則規劃餐點，並加入各種喜歡的玩具收藏點綴店內，打造出一處療癒又可愛迷人的風格咖啡館。

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲最受歡迎的巴斯克乳酪蛋糕與焦糖乳酪布丁。（圖／記者蔡玟君攝）

店舖平日提供咖啡、手作甜點為主，最受歡迎的是採用添加法國頂級乳酪製成的「焦糖乳酪布丁」，口感濃郁，而「經典焦香巴斯克乳酪蛋糕」則堅持無添加麵粉和水，使用法國頂級奶油乳酪與動物性鮮奶油製成，且均使用減糖配方，備受青睞。

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲三星蔥煙燻鴨胸口味披薩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲楓糖培根半熟蛋披薩。（圖／記者蔡玟君攝）

在周末時間，菜單則加入提供窯烤披薩，多達16種口味的披薩均為現點現做，並加入宜蘭在地食材。如店內銷售冠軍的「三星蔥煙燻鴨胸」披薩就放入三星蔥、煙燻鴨胸肉、照燒醬等，鹹香滋味讓人一口又一口；「楓糖培根半熟蛋」則是姐姐心中最愛口味之一，鹹中帶點微甜滋味。

▲▼羅東咖啡一人喫茶店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲店家研發的甜點披薩口味之一「榛果苦甜巧克力佐Oreo碎片」。（圖／記者蔡玟君攝）

除了許多經典口味都有提供外，店家也研發「甜點披薩」。如「榛果苦甜巧克力佐Oreo碎片」披薩口味是放入自製榛果巧克力醬、70%巧克力與Oreo碎片，滿滿巧克力讓甜點控一口就迷上，不過因為口味較重，店家也建議可作為最後一道品嚐。另外一款特色「焦糖蘋果甜心」披薩則因較難備料，必須提前3天預訂才吃得到。

