壽司郎聯名《葬送的芙莉蓮》　立牌、冷水瓶8/18起限量開賣

▲壽司郎今日宣布與知名動漫《葬送的芙莉蓮》推出期間限定聯名企畫。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

壽司郎今日宣布與知名動漫《葬送的芙莉蓮》推出期間限定聯名企畫，8月18日至9月14日登場，活動設計4款限定餐點，餐點皆隨附「角色插卡」，同時還有周邊商品同步登場，包括盲袋壓克力立牌、旅行冷水瓶及盲袋大貼紙。

▲壽司郎與《葬送的芙莉蓮》聯名活動，設計了4款限定餐點。（圖／壽司郎提供）

8月18日登場的壽司郎與《葬送的芙莉蓮》聯名活動，設計了4款限定餐點，皆蘊含著角色的情感與故事，分別是「芙莉蓮某一天在東方吃到的肉肉漢堡排」、「費倫的美好回憶藍莓鬆餅」、「與修塔爾克回憶中有點不一樣的莓果聖代」及「記憶中欣梅爾吃的蛋包飯握壽司」，點購任一聯名餐點，即可獲得對應角色插卡1張，全台限量，送完為止。

▲8月18日起，全台壽司郎門市將開賣「盲袋壓克力立牌」。（圖／壽司郎提供）

周邊商品部分，8月18日起，全台壽司郎門市將開賣「盲袋壓克力立牌第一彈」，共有5款設計。顧客於店內消費滿500元，可用250元加購1個；消費達1,000元則可用500元加購兩個，商品隨機出貨，全台限量20,000個。

▲旅行冷水瓶。（圖／壽司郎提供）

接著在8月25日登場的是「旅行冷水瓶」，共3種款式。當日內用單筆消費滿500元，可用150元加購一個；滿1,000元則可用300元加購兩個，最多限購兩個，且可指定款式。這波冷水瓶全台限量15,000個，售完為止。

9月1日起「盲袋壓克力立牌第二彈」將上架，內容同樣有5種款式。活動方式與第一彈相同，內用滿500元可用250元加購一個，滿1,000元可用500元加購兩個，最多兩個，採隨機出貨，全台限量20,000個。

▲「盲袋大貼紙」共有10款。（圖／壽司郎提供）

最後，9月8日壽司郎將推出「盲袋大貼紙」，共有10款，每款皆呈現動畫中的經典情節，包括溫馨、感人或搞笑場面。消費滿700元即可獲得1張，滿1,400元可得兩張，每人最多領取兩張，貼紙隨機發送，全台限量70,000張，送完為止。

▲藏壽司籌備高雄第8家分店「五福光華店」。（圖／藏壽司提供）

另外，在台灣已有59家分店的藏壽司，在去年11月開出「板橋遠科店」後，相隔半年多再傳出將在高雄市苓雅區籌備新店「五福光華店」，位置就在原台水宿舍改建的五福商場內，這也是高雄市的8家分店。

▲藏壽司首次聯名史努比，推出13款限量扭蛋。（圖／藏壽司提供）

以扭蛋聞名的藏壽司，最新活動是攜手花生漫畫，推出75周年限定史努比聯名限量扭蛋，5款「史努比立體公仔吊飾」以壽司盤為底座，結合立體經典角色驚喜亮相，包括史努比與胡士托在屋頂上並肩仰望天空的經典畫面、吐舌俏皮的歐拉夫、史努比化身帥氣英勇的飛行員形象等。

