添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　大直美麗華店下周一提供服務

▲添好運8月港點吃到飽店舖再增1家。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運點心放題延續到8月底，除了台中J Mall店、高雄富民店、信義A8店，今日宣布再增加1家，大直美麗華店8月18日開始提供吃到飽服務。

添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專日前宣布，點心放題續推到8月31日，用餐時間100分鐘，每人餐費699元，提供服務門市為台中J Mall店、高雄富民店、信義A8店。業者今日再加碼，大直美麗華店8月18日也開始提供吃到飽服務，即日起開放訂位。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店與大直美麗華店為平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。

▲新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸。（圖／新葡苑提供）

另外，新葡苑遠百信義A13店「蒸籠推車下午茶」再度回歸，8月4日至9月30日登場，平日下午限時90分鐘，費用則從777元調漲到888元。每桌加贈燒臘拼盤、原盅燉湯，同時菜單還升級新增金瓜炒米粉、揚州炒飯、咖哩魚蛋、北菇滑雞及夏日甜點。餐廳即日起開放8月訂位，8月20日開放9月預約，當月壽星4人同行可享1人免費。