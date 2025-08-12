彰化不二坊宣布8／23開放中秋預購　電話轉語音表示訂單已滿

▲不二坊將於8/23開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

記者黃士原／台北報導

距離中秋節還有一段時間，不過多家蛋黃酥名店已陸續開賣，彰化「不二坊」今日公告8月23日開放中秋節電話訂購，不接受宅配，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約。

彰化不二坊今日公告，8月23日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單，恕不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約，後續將另行公告。

▲提拉米蘇蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」首度來台快閃，9月30日前在台北喜來登大飯店開賣，除了帶來招牌蜜瓜包、葡萄園蜂蜜麵包，以及法式蝴蝶酥、生甜甜圈之外，還有專為台灣設計的芒果珍珠蜜瓜包。

▲芒果珍珠蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

MOROPAIN於2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士主廚至今已研發超過300款麵包，而他所創作的「蜜瓜包（菠蘿麵包）」特別在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，內層麵團則採用優格麵團，利用乳酸菌促進酵母發酵，使麵包質地蓬鬆濕潤，並帶有淡雅的自然發酵酸香。當初推出時即引發搶購風潮，平均每小時熱賣超過200個。