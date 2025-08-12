ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

彰化不二坊宣布8／23開放中秋預購　電話轉語音表示訂單已滿

▲不二坊將於8/23開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

記者黃士原／台北報導

距離中秋節還有一段時間，不過多家蛋黃酥名店已陸續開賣，彰化「不二坊」今日公告8月23日開放中秋節電話訂購，不接受宅配，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約。

彰化不二坊今日公告，8月23日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。中秋節訂單，恕不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約，後續將另行公告。

▲提拉米蘇蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」首度來台快閃，9月30日前在台北喜來登大飯店開賣，除了帶來招牌蜜瓜包、葡萄園蜂蜜麵包，以及法式蝴蝶酥、生甜甜圈之外，還有專為台灣設計的芒果珍珠蜜瓜包。

▲芒果珍珠蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

MOROPAIN於2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士主廚至今已研發超過300款麵包，而他所創作的「蜜瓜包（菠蘿麵包）」特別在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，內層麵團則採用優格麵團，利用乳酸菌促進酵母發酵，使麵包質地蓬鬆濕潤，並帶有淡雅的自然發酵酸香。當初推出時即引發搶購風潮，平均每小時熱賣超過200個。

關鍵字： 美食雲 不二坊 蛋黃酥

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

推薦閱讀

必勝客Pasta Hut私廚系列推2款新燉飯

必勝客Pasta Hut私廚系列推2款新燉飯

米其林必比登推介名單出爐

米其林必比登推介名單出爐

河海音樂季逛近百攤位、拍巨型天幕

河海音樂季逛近百攤位、拍巨型天幕

太魯閣晶英打造寵物房

太魯閣晶英打造寵物房

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

楊柳轉中颱將發陸警　 金門小三通下午停航

楊柳轉中颱將發陸警　 金門小三通下午停航

全新京都teamLab美術館10月開幕

全新京都teamLab美術館10月開幕

彰化不二坊8／23開放中秋預購

彰化不二坊8／23開放中秋預購

板橋40年切仔麵老店　濃郁麻醬麵加蒜泥隱藏吃法

板橋40年切仔麵老店　濃郁麻醬麵加蒜泥隱藏吃法

花蓮分署轄內育樂場　17時起預警封閉、休園

花蓮分署轄內育樂場　17時起預警封閉、休園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

觀音瀑布門票降價　6種人免費

米其林必比登推介名單出爐

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

苗栗350坪「波感溫室」試營運

中山站「清水模觀景平台」藏巨花造景

UG搶攻海外市場！董事長：希望3年內開500家

壽司郎淡水新市店今日試營運

熱門行程

最新新聞更多

必勝客Pasta Hut私廚系列推2款新燉飯

米其林必比登推介名單出爐

河海音樂季逛近百攤位、拍巨型天幕

太魯閣晶英打造寵物房

漢堡王買大送小加碼券限時2周開跑

楊柳轉中颱將發陸警　 金門小三通下午停航

全新京都teamLab美術館10月開幕

彰化不二坊8／23開放中秋預購

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366