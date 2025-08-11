高雄第8家藏壽司插旗苓雅區　五福光華店籌備中

▲藏壽司籌備高雄第8家分店「五福光華店」。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

在高雄已有7家分店的藏壽司，目前正在苓雅區籌備第8家分店「五福光華店」，位置就在原台水宿舍改建的五福商場，品牌也在徵才網站上召募員工。

在台灣已有59家分店的藏壽司，在去年11月開出「板橋遠科店」後，相隔半年多再傳出將在高雄市苓雅區籌備新店「五福光華店」，位置就在原台水宿舍改建的五福商場內，這也是高雄市的8家分店。

▲藏壽司首次聯名史努比，推出13款限量扭蛋。（圖／藏壽司提供）

以扭蛋聞名的藏壽司，最新活動是攜手花生漫畫，推出75周年限定史努比聯名限量扭蛋，5款「史努比立體公仔吊飾」以壽司盤為底座，結合立體經典角色驚喜亮相，包括史努比與胡士托在屋頂上並肩仰望天空的經典畫面、吐舌俏皮的歐拉夫、史努比化身帥氣英勇的飛行員形象等。

▲5款「史努比立體公仔吊飾」。（圖／藏壽司提供）

4款「史努比壓克力吊飾」則有胡士托開心地坐在史努比頭上、查理布朗與史努比的深情相擁、史努比化身太空人探索宇宙、歐拉夫慵懶地躺在餅乾上的圖案；4款「史努比馬口鐵磁鐵」，首款沉浸在幻想世界的史努比，第2款是飛翔中俏皮的胡士托，第3款史努比變身帥氣飛行員和乘客胡士托，第4款是睡眼惺忪的歐拉夫。

▲壽司郎淡水新市店臨近淡海輕軌綠山線淡水行政中心站，步行就可抵達。（圖／壽司郎提供）

另外，台灣壽司郎今日宣布全台第51家、新北第10家店鋪「壽司郎淡水新市店」，將於今日展開試營運，這也是壽司郎首次插旗淡水區，從淡海輕軌綠山線淡水行政中心站步行就可抵達，總坪數達143.5坪、提供228席座位，並設有汽車、機車停車位。

▲壽司郎淡水新市店今起試營運，極上鮪魚大腹特價40元。（圖／壽司郎提供）

慶祝新開幕，壽司郎淡水新市店推出限時優惠，今日起極上鮪魚大腹特價40元（售完為止），8月18日起水煮深海紅蟹優惠價35元，黑糖蜜黃豆粉霜淇淋只要30元。此外，今日起至8月17日，消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿350元再送「折價券小卡」1份（總價值180元），以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。