壽司郎淡水新市店今起試營運　極上鮪魚大腹特價40元

▲壽司郎淡水新市店今起試營運，極上鮪魚大腹特價40元。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎今日宣布全台第51家、新北第10家店鋪「壽司郎淡水新市店」，將於今日展開試營運，這也是壽司郎首次插旗淡水區。歡慶開幕，品牌推出多重期間限定商品與優惠，其中極上鮪魚大腹特價40元、水煮深海紅蟹35元，還有30元的黑糖蜜黃豆粉霜淇淋。

2018年登台的壽司郎是日本第一迴轉壽司品牌，目前全台已有50家分店，明天起試營運的壽司郎淡水新市店是第51家，從淡海輕軌綠山線淡水行政中心站步行就可抵達，總坪數達143.5坪、提供228席座位，並設有汽車、機車停車位。

▲壽司郎淡水新市店今日試營運　極上鮪魚大腹特價40元 。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎淡水新市店臨近淡海輕軌綠山線淡水行政中心站，步行就可抵達。（圖／壽司郎提供）

慶祝新開幕，壽司郎淡水新市店推出限時優惠，今日起極上鮪魚大腹特價40元（售完為止），8月18日起水煮深海紅蟹優惠價35元，黑糖蜜黃豆粉霜淇淋只要30元。此外，今日起至8月17日，消費滿300元並參加社群按讚活動，現折40元，折價後滿350元再送「折價券小卡」1份（總價值180元），以及限定A4資料夾1個，數量有限送完為止。

▲極上鮭肚盛。（圖／爭鮮提供）

另外，爭鮮即將邁入30周年，今夏推出3款升級新作，主打大份量與豪華感，「極上鮭肚盛」嚴選口感豐富、入口即化的珍稀鮭魚肚，「火山鮭魚盛」層層堆疊鮭魚與鮭魚卵，「鮮鮭五豪盛」一次品嚐5大片鮮嫩鮭魚，同步於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS登場，售價均為每份150元。

▲鮮鮭五豪盛。（圖／爭鮮提供）

感謝消費者們長期以來的愛戴與支持，爭鮮特別推出「新品嚐鮮再送一盤」回饋活動，8月17日前，只要在全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市選購任一鮭魚新品，即可獲得價值30元的抵用券1張，可在8月18日至8月31日使用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

桃園冰店路跑地圖！

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

壽司郎淡水新市店今日試營運

