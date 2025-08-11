圓山「森林方舟」新亮點！船頭眺望台北101、看飛機　還能賞煙火

▲北市府以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」，8月1日剛完工。（圖／大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼北眼平台、微風平台之後，圓山風景區又有新亮點了！北市大地處以「航運」為靈感，打造一座「森林方舟」，於8月1日完工見客，船頭設有眺望台，可遠眺圓山飯店、台北101和基隆河美景，還能觀賞飛機起降、靜待夕陽西下到星空高掛，宛如一艘航行在山林間的船。

▲▼船頭設有眺望台，可遠眺圓山飯店、台北101大樓及基隆河美景，還能觀賞飛機起降。（圖／大地處提供）

圓山風景區早年曾是軍事管制區，也是「台北大縱走」第5段熱門路線，由於山腳下的基隆河是日治時期重要的航運路線，大地處便以「航運」為靈感，打造一座「森林方舟」，當微風吹拂時，就像自己正駛向城市的錯覺，踏進童話中的綠色世界。

▲▼「森林方舟」占地約420平方公尺（127坪）。（圖／大地處提供）

森林遊憩科科長吳宜穗表示，「森林方舟」是大地處最新打造的特色亮點，8月1日甫完工，占地約420平方公尺（127坪），沿途串起微風平台、北眼平台及老地方等賞景熱點，遊客可從不同角度飽覽台北市的日夜風貌。尤其在傍晚時分最為迷人，坐在高處欣賞夕陽西下，感受橘紅色的天空與徐徐吹拂的微風，備感寧靜放鬆。

▲「微風平台」是熱門夕陽景點。（資料照／記者彭懷玉攝）

目前正值大稻埕夏日節期間，也可以到森林方舟欣賞煙火綻放，之後前往附近的士林夜市，品嚐多樣道地小吃，為旅程畫下滿足的句點。

▲「南眼平台」預計明年底完工。（示意圖／大地處提供）

吳宜穗補充，另一處「南眼平台」預計在明年底完工，另也持續疏伐栽植黃連木、烏桕、光臘樹、楓香等原生景觀樹種，讓圓山風景區蛻變成一座不一樣的城市森林。