ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

圓山「森林方舟」新亮點！船頭眺望台北101、看飛機　還能賞煙火

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

▲北市府以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」，8月1日剛完工。（圖／大地處提供）

記者彭懷玉／台北報導

繼北眼平台、微風平台之後，圓山風景區又有新亮點了！北市大地處以「航運」為靈感，打造一座「森林方舟」，於8月1日完工見客，船頭設有眺望台，可遠眺圓山飯店、台北101和基隆河美景，還能觀賞飛機起降、靜待夕陽西下到星空高掛，宛如一艘航行在山林間的船。

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

▲▼船頭設有眺望台，可遠眺圓山飯店、台北101大樓及基隆河美景，還能觀賞飛機起降。（圖／大地處提供）

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

圓山風景區早年曾是軍事管制區，也是「台北大縱走」第5段熱門路線，由於山腳下的基隆河是日治時期重要的航運路線，大地處便以「航運」為靈感，打造一座「森林方舟」，當微風吹拂時，就像自己正駛向城市的錯覺，踏進童話中的綠色世界。

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

▲▼「森林方舟」占地約420平方公尺（127坪）。（圖／大地處提供）

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

森林遊憩科科長吳宜穗表示，「森林方舟」是大地處最新打造的特色亮點，8月1日甫完工，占地約420平方公尺（127坪），沿途串起微風平台、北眼平台及老地方等賞景熱點，遊客可從不同角度飽覽台北市的日夜風貌。尤其在傍晚時分最為迷人，坐在高處欣賞夕陽西下，感受橘紅色的天空與徐徐吹拂的微風，備感寧靜放鬆。

▲劍潭山登山步道「微風平台」夕陽。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「微風平台」是熱門夕陽景點。（資料照／記者彭懷玉攝）

目前正值大稻埕夏日節期間，也可以到森林方舟欣賞煙火綻放，之後前往附近的士林夜市，品嚐多樣道地小吃，為旅程畫下滿足的句點。

▲北市大地處以「航運」為靈感，於圓山風景區打造一座「森林方舟」。（圖／大地處提供）

▲「南眼平台」預計明年底完工。（示意圖／大地處提供）

吳宜穗補充，另一處「南眼平台」預計在明年底完工，另也持續疏伐栽植黃連木、烏桕、光臘樹、楓香等原生景觀樹種，讓圓山風景區蛻變成一座不一樣的城市森林。 

關鍵字： 台北市旅遊 圓山風景區 森林方舟 南眼平台 微風平台 北眼平台 觀景台 觀景點

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

推薦閱讀

桃園冰店路跑地圖！

桃園冰店路跑地圖！

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

壽司郎淡水新市店今日試營運

壽司郎淡水新市店今日試營運

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

西門町喝點滴特調＋醫藥箱Shot療傷！

西門町喝點滴特調＋醫藥箱Shot療傷！

澎湖輪開航兩年旅客數增八成　駛上駛下設計吸引自駕遊與跑車族

澎湖輪開航兩年旅客數增八成　駛上駛下設計吸引自駕遊與跑車族

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

觀音瀑布門票降價　6種人免費

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

同樣搭郵輪，為什麼他們選MSC？看完這篇你就懂！

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

避開人潮・暢玩無壓的郵輪之旅

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

三重必吃5大滷肉飯之一！

熱門行程

最新新聞更多

桃園冰店路跑地圖！

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

壽司郎淡水新市店今日試營運

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

西門町喝點滴特調＋醫藥箱Shot療傷！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366