ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

住花蓮最美遊船飯店送早、晚餐　免費到赤科山1日遊賞金針花海

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮金針花季已經開跑，今年赤科山與六十石山共有廣達80公頃花海能欣賞。理想大地渡假飯店趁花季推出「金針花開浪漫理想之旅」三天兩夜住房專案，包含早、晚餐與館內設施體驗外，還有免費一日遊行程，帶領旅客上山賞花。

▲▼花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供）

▲飯店每一處都讓人彷彿置身國外。

理想大地此次推出金針花季住房專案從即日起至9月28日為止，四位大人同行每人6525元起，含西班牙主題房兩晚住宿、每日早餐、住宿其中一晚的晚餐、應許運河遊艇導覽、飯店設施使用及花蓮機場／車站接送服務。

▲▼花蓮玉里赤科山。（圖／花蓮縣政府提供）

▲赤科山金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

專案也包含第二天的金針花一日遊，行程將造訪光復糖廠、赤科山金針花田及吉蒸牧場，全程約7至8小時，讓旅客徜徉花海、拍下盛夏美景。8月31日前入住並持台鐵車票（起訖站含花蓮或壽豐），成人可折抵住宿費150元、兒童與敬老折抵75元，每房限用一次。

▲▼花蓮六十石山金針花。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

▲花蓮六十石山金針花美景，上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

一年一度的花蓮金針花季從即日起至10月12日為止，今年六十石山與赤科山共有廣達80公頃的花海能欣賞，並與知名IP貓貓蟲咖波、Dora朵拉、卡娜赫拉合作，且富里鄉農會與玉溪區農會均表示，今年受惠於雨水充足，現在山上花況已達5至8成。

為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，六十石山與赤科山同時推出優惠活動。羅山展售中心有褔猩米餅買三送一方案。赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。

關鍵字： 飯店旅館 度假旅館 花蓮旅遊 理想大地渡假飯店 賞花旅遊 花海旅遊 赤科山 住宿優惠 優惠快訊 飯店優惠

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

推薦閱讀

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

小紅書爆紅樹屋冰店！深藏釜山巷弄

小紅書爆紅樹屋冰店！深藏釜山巷弄

住花蓮最美遊船飯店送金針花一日遊

住花蓮最美遊船飯店送金針花一日遊

痛風丼天使紅蝦打底＋蟹膏鮭魚卵500有找

痛風丼天使紅蝦打底＋蟹膏鮭魚卵500有找

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場

旅宿業徵才補助10億「僅增2617人」　不到目標2成

旅宿業徵才補助10億「僅增2617人」　不到目標2成

「台版迪士尼」內部曝光！　驚見護城河、通天樹

「台版迪士尼」內部曝光！　驚見護城河、通天樹

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

搭車就到　雙北「2親子遊戲區」推薦

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

福隆一日遊地圖先收藏！

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

南投消暑勝地藏山泉戲水池＆森林咖啡

熱門行程

最新新聞更多

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

上班族七夕約會最愛浪漫晚餐　「大稻埕煙火」成景點首選

小紅書爆紅樹屋冰店！深藏釜山巷弄

住花蓮最美遊船飯店送金針花一日遊

痛風丼天使紅蝦打底＋蟹膏鮭魚卵500有找

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

暑假衝一波！台中石岡熱氣球8/29登場

旅宿業徵才補助10億「僅增2617人」　不到目標2成

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366