住花蓮最美遊船飯店送早、晚餐　免費到赤科山1日遊賞金針花海

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮金針花季已經開跑，今年赤科山與六十石山共有廣達80公頃花海能欣賞。理想大地渡假飯店趁花季推出「金針花開浪漫理想之旅」三天兩夜住房專案，包含早、晚餐與館內設施體驗外，還有免費一日遊行程，帶領旅客上山賞花。

▲飯店每一處都讓人彷彿置身國外。

理想大地此次推出金針花季住房專案從即日起至9月28日為止，四位大人同行每人6525元起，含西班牙主題房兩晚住宿、每日早餐、住宿其中一晚的晚餐、應許運河遊艇導覽、飯店設施使用及花蓮機場／車站接送服務。

▲赤科山金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

專案也包含第二天的金針花一日遊，行程將造訪光復糖廠、赤科山金針花田及吉蒸牧場，全程約7至8小時，讓旅客徜徉花海、拍下盛夏美景。8月31日前入住並持台鐵車票（起訖站含花蓮或壽豐），成人可折抵住宿費150元、兒童與敬老折抵75元，每房限用一次。

▲花蓮六十石山金針花美景，上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

一年一度的花蓮金針花季從即日起至10月12日為止，今年六十石山與赤科山共有廣達80公頃的花海能欣賞，並與知名IP貓貓蟲咖波、Dora朵拉、卡娜赫拉合作，且富里鄉農會與玉溪區農會均表示，今年受惠於雨水充足，現在山上花況已達5至8成。

為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，六十石山與赤科山同時推出優惠活動。羅山展售中心有褔猩米餅買三送一方案。赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。