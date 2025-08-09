ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
住宜蘭五星酒店送皇室保養品、限量鐘錶周邊　再享早餐吃到飽

▲▼礁溪寒沐酒店 X Omorovicza尊寵入住禮。（圖／業者提供）

▲住礁溪寒沐酒店送Omorovicza尊寵入住禮。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

越來越多飯店業者紛紛與頂級品牌合作，住房就送相關禮品，增添旅客選擇入住的吸引力。礁溪寒沐酒店自8月11日至9月30日攜手匈牙利布達佩斯皇室貴族溫泉美肌品牌Omorovicza，送Omorovicza入住禮；凱渡廣場酒店與瑞士高級鐘錶品牌「BREITLING百年靈」首次合作，入住就送周邊商品，限量30組。

▲▼礁溪寒沐酒店 X Omorovicza尊寵入住禮。（圖／業者提供）

▲Omorovicza入住禮。

礁溪寒沐酒店此次推出「美肌情人」溫泉假期，主打外在保養與內在放鬆的雙重享受，雙人入住迎曦閣每晚9999元起、望岳閣每晚1萬2999元起，並贈送入住禮，包含雙效淨膚潔顏乳、超導肌活精華與匈牙利皇后醒膚露，並享隔日早餐吃到飽。

此外，館內也規劃浪漫體驗活動，一樓「沐選」提供雙人DIY手沖咖啡，以香氣傳遞心意；並與在地手作工坊「岩之月」合作，贈送雙人純銀鍊墜DIY，讓情侶在創作過程中留下專屬回憶。

▲▼凱渡廣場酒店。（圖／業者提供）

▲凱渡廣場酒店海景客房。

凱渡廣場酒店則與瑞士高級鐘錶品牌「BREITLING百年靈」首次合作，即日起至10月5日推出「百年靈x凱渡廣場酒店 夏季海洋住房專案」，入住就送百年靈周邊商品，限量30組，並能享受江振誠設計的「archi藝廚」頂級晚餐，每晚1萬2800元起。

▲▼凱渡廣場酒店。（圖／業者提供）

▲限量30組的百年靈周邊商品。

專案除了包含海景客房住宿、雙人「archi藝廚」頂級晚餐、archi bar夏日特調兩杯，並贈限量百年靈品牌周邊，包括水壺、帽子、沙灘巾、沙灘包，以及首度登台的Havaianas聯名夾腳拖鞋一雙，設計融合夏威夷花卉圖騰與濱海精神，具高度收藏價值。

