ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

花蓮金針花季明起登場！看80公頃金色花毯　當地人：花況已達8成

▲▼花蓮玉里赤科山。（圖／花蓮縣政府提供）

▲花蓮玉里赤科山金針花海。上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的花蓮金針花季將從8月9日起至10月12日為止，今年六十石山與赤科山共有廣達80公頃的花海能欣賞，並與知名IP貓貓蟲咖波、Dora朵拉、卡娜赫拉合作。富里鄉農會與玉溪區農會均表示，今年受惠於雨水充足，現在山上花況已達5至8成，想看夢幻金色花海，今年就一定要到花蓮走一趟。

▲▼2025花蓮金針花季記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮縣政府今（8日）舉辦2025花蓮金針花季記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮富里六十石山與玉里赤科山當地大量種植金針花，形成綿延山間的金色花毯，壯麗非凡。今年兩山各留花40公頃，規劃多個景點，搭配在地美食、特色伴手禮、店家消費優惠等。

▲▼2025花蓮金針花季記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲六十石山找來貓貓蟲咖波等知名IP為花季發聲。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮六十石山金針花。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

▲花蓮六十石山金針花美景，上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

為了塑造輕鬆有趣的旅遊氛圍，今年六十石山與赤科山的花季規劃，不約而同地請出萌寵吉祥物，富里由褔猩、貓貓蟲咖波、Dora朵拉等可愛的吉祥物為六十石山發聲，並在山上打造12組以台灣原生動物為主題螢光彩繪牆，日夜都有不同風情，成為山中另一亮點。

富里鄉公所鄉長江東成表示，受惠於今年雨水充足，目前六十石山花況約5至8成，隨著地勢起伏略各有不同樣貌，預計花況可持續至9月底、10月初。

▲▼2025花蓮金針花季記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

▲玉里赤科山持續請來卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼花蓮玉里赤科山。（圖／花蓮縣政府提供，鄭惠霙攝影）

▲玉里赤科山花海。（圖／花蓮縣政府提供，鄭惠霙攝影）

而玉里赤科山則延續之前的合作，請出卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。花蓮縣玉溪地區農會理事長陳錦竹表示，目前赤科山花況已達8成，但民眾也不用擔心花季會提早結束，預估可持續至9月底。

為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，六十石山與赤科山同時推出優惠活動。羅山展售中心有褔猩米餅買三送一方案。赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。

關鍵字： 花蓮旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 金針花 玉里 玉里旅遊 富里旅遊 六十石山 赤科山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【這什麼爛劇本】碰瓷哥假摔被識破！急拍車喊：不要走

推薦閱讀

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

馬拉灣門票暑假買一送一　午後雙人只要899元

福隆一日遊地圖先收藏！

福隆一日遊地圖先收藏！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中「熱氣球嘉年華」限時3天

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

在地人都來這外帶魚丸！宜蘭百年小吃

東北角最浪漫「外澳浪花市集」

9月這3天國軍、台電員工93折

國聯飯店9/5前自助早餐買一送一

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

胖子修餐車才回歸1天又休息

高雄宵夜傳奇「老二腿庫飯」開放加盟

拉麵公子「安全島拉麵」今明限量販售

熱門行程

最新新聞更多

TECH WORLD 館參觀人次突破66萬　舞鈴劇場震撼演出全場爆滿

台灣改編《虎姑婆》默劇登大阪世博

高雄最重口味「榴槤市集」本周末登場

阿聯酋航空10月起機上禁用行動電源

王品預告「肉次方」10月進駐夢時代

24K黃金牛排純血和牛每月產量僅55頭

花蓮金針花季明登場　花況已達8成

MOROPAIN明天登台快閃　滿額送Buffet券

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366