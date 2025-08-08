花蓮金針花季明起登場！看80公頃金色花毯　當地人：花況已達8成

▲花蓮玉里赤科山金針花海。上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的花蓮金針花季將從8月9日起至10月12日為止，今年六十石山與赤科山共有廣達80公頃的花海能欣賞，並與知名IP貓貓蟲咖波、Dora朵拉、卡娜赫拉合作。富里鄉農會與玉溪區農會均表示，今年受惠於雨水充足，現在山上花況已達5至8成，想看夢幻金色花海，今年就一定要到花蓮走一趟。

▲花蓮縣政府今（8日）舉辦2025花蓮金針花季記者會。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮富里六十石山與玉里赤科山當地大量種植金針花，形成綿延山間的金色花毯，壯麗非凡。今年兩山各留花40公頃，規劃多個景點，搭配在地美食、特色伴手禮、店家消費優惠等。

▲六十石山找來貓貓蟲咖波等知名IP為花季發聲。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮六十石山金針花美景，上圖為過去花況。（圖／花蓮縣政府提供，葉銘淵攝影）

為了塑造輕鬆有趣的旅遊氛圍，今年六十石山與赤科山的花季規劃，不約而同地請出萌寵吉祥物，富里由褔猩、貓貓蟲咖波、Dora朵拉等可愛的吉祥物為六十石山發聲，並在山上打造12組以台灣原生動物為主題螢光彩繪牆，日夜都有不同風情，成為山中另一亮點。

富里鄉公所鄉長江東成表示，受惠於今年雨水充足，目前六十石山花況約5至8成，隨著地勢起伏略各有不同樣貌，預計花況可持續至9月底、10月初。

▲玉里赤科山持續請來卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲玉里赤科山花海。（圖／花蓮縣政府提供，鄭惠霙攝影）

而玉里赤科山則延續之前的合作，請出卡娜赫拉的小動物們P助與粉紅兔兔站台。花蓮縣玉溪地區農會理事長陳錦竹表示，目前赤科山花況已達8成，但民眾也不用擔心花季會提早結束，預估可持續至9月底。

為了回饋帶愛到花蓮，以行動支持花蓮鄉親的遊客，六十石山與赤科山同時推出優惠活動。羅山展售中心有褔猩米餅買三送一方案。赤科山遊客可以花費330元購買樂遊券，就可持券在玉溪地區農會及赤科山合作店家消費500元，等於享受約7折的好康。