六福村「周末帶爸免費玩」再看300秒花火　馬拉灣午後買1送1

▲8月8日至8月10日限時三天，子女和爸爸一同入園，爸爸免門票，同行親友每人只要799元。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

明天就是父親節，想好本周末要帶爸爸去哪玩了嗎？六福村把國際級《光之祭典》花火秀搬進樂園，8月8日至8月10日限時三天，子女和爸爸一同入園，爸爸免門票，同行親友每人只要799元。台中馬拉灣則推出午後優惠票，雙人只要899元，等同買一送一。

▲六福村限定《光之祭典》高空煙火秀，每逢周末晚間登場。（圖／業者提供）



六福村

盛夏屬於煙火的季節，六福村把國際級花火秀搬進遊樂園，暑假限定的《光之祭典》每逢周末晚間登場，長達300秒的高空煙火在阿拉伯皇宮上空綻放，點亮整座樂園。

▲六福村推出「爸爸我愛您」父親節專屬優惠，8月8日至8月10日限時三天免費。（圖／業者提供）



8月8日至8月10日期間，只要爸爸和子女一同入園，並出示有照片證件證明親子關係，爸爸可以免費入園暢玩，同行親友也能享每人799元的優惠價入園。白天和孩子一起挑戰大怒神，午後一起加入濕身派對，夜晚再一起看煙火，度過特別的父親節。

▲▼白天和孩子一起挑戰大怒神，午後一起加入濕身派對。（圖／業者提供）







另外，今年六福村迎來46周年，呼叫8月10日出生的壽星，憑證件就能免費入園暢玩；即便不是壽星，只要身分證號、出生年月或戶籍地址中含有「8、1、0」其中任一碼，就能用599元暢玩主題遊樂園、450元暢玩水樂園。

▲六福村夜晚還有限定版絢麗光舞秀。（圖／業者提供）



今夏「部落狂歡–金夏Punch」也正熱鬧展開，白天有奇幻島民遊行《守護達努島》，午後迎接DJ水戰派對《音浪水次元》，夜晚還有光舞秀與煙火壓軸登場，為夏天留下閃亮的回憶。

▲即日起至8月31日，凡下午1點後進入馬拉灣玩水，原價899元的全票，午後票雙人只要899元。（圖／業者提供）



麗寶樂園渡假區

暑假剩不到一個月，麗寶樂園渡假區8月優惠再升級，即日起至8月31日，凡下午1點後進入馬拉灣玩水，原價899元的全票，午後票雙人只要899元，等同於買一送一，除了體驗「大海嘯」、「巫師飛艇」等多種刺激設施之外，暑假還有免費冰品刮刮樂、霜淇淋濟濟樂挑戰。

▲麗寶樂園渡假區每周五、六、日舉辦粉紅泡泡派對。（圖／業者提供）



此外，今年暑假有粉色「白日夢沙灘」可以拍出夢幻照片，每周五、六、日更舉辦粉紅泡泡派對，閉園前還有終場火舞秀，嗨翻整個夏天。

▲麗寶樂園渡假區也有演唱會。（圖／業者提供）



喜歡聽演唱會的民眾，演唱會卡司也在今天釋出，有玖壹壹、安心亞、蔡旻佑、蔡阿嘎率領「七月半」團體壓軸開唱，還有大小朋友最愛的IP偶像、親子台哥哥姐姐們現身互動，業者形容，卡司陣容堪比跨年演唱會。