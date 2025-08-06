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新東陽跨足日式燒肉！「牛B」納入旗下餐飲品牌　8/15推新菜單

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲牛B燒肉正式成為新東陽餐飲體系一員，8/15推新菜單。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原本採用預約制私廚型態經營的「牛B燒肉」，近期加入新東陽集團餐飲，並且推出兩套新菜單，但保留了原本招牌必吃的厚切牛舌、牛筋炒飯，8月15日上市，只要在9月6日前雙人同行皆點用套餐，就送「日本銘柄牛 菲力」1份。

牛B燒肉2021年創立，以預約制私廚形式低調經營，團隊堅持以現點現切的方式處理高級和牛，選用多產地、多部位的極上肉品，提供豐富的燒肉體驗。今年8月正式成為新東陽餐飲體系一員，但仍秉持「原塊現切、炭火直烤」的職人精神，並且推出全新的老饕套餐（2600元）與尊爵套餐（3800元），但保留了原本招牌必吃的厚切牛舌、牛筋炒飯，8月15日新菜單上市，而在9月6日前，雙人同行皆點用套餐，就送「日本銘柄牛 菲力」1份。

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲澳洲全血厚切牛舌。（圖／記者黃士原攝）

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲雞肝和牛三明治。（圖／記者黃士原攝）

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲堅果和牛三明治。（圖／記者黃士原攝）

新菜單中，「澳洲全血厚切牛舌」一直是餐廳的招牌菜色，厚切的牛舌表面焦脆，但內部仍然多汁彈嫩，搭配昆布鹽方能提供風味。「堅果和牛三明治」以京都石野白味噌熬製的味噌奶油醬為靈魂，包裹羽下和牛，搭配地瓜布里歐麵包與夏威夷果仁。「雞肝和牛三明治」使用濃郁細膩的國宴雞肝醬、油脂均衡的羽下和牛，再以刨製帕瑪森起司、頂級魚子醬與金箔點綴。

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲肋眼心醋凍。（圖／記者黃士原攝）

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲和牛月見燒。（圖／記者黃士原攝）

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲主廚秘醬牛小排（前）、鹽烤紋甲烏賊（後）。

「肋眼心醋凍」以特製微辛柚子胡椒醋凍平衡牛肉油脂；「蒜香骨間肉」則以稀有的骨間肉部位呈現香氣；「國宴雞蔥鹽松阪」使用桂丁雞松阪部位，搭配蔥鹽香氣。海味料理如「鹽烤紋甲烏賊」與「北海道海膽手捲」，以炭火直烤或生食新鮮直送為特色，前者彈牙清甜無腥，後者則濃郁如奶油般在舌尖融化，濃縮海洋精華。

▲厚切牛舌、牛筋炒飯招牌必吃　牛B燒肉8/15推新菜單「加送和牛菲力」 。（圖／記者黃士原攝）

▲牛筋炒飯。（圖／記者黃士原攝）

另一道招牌「牛筋炒飯」，使用北海道夢美人米，經牛骨醬汁炊煮後添入自製和牛辣油，再以大火快炒，最後拌入蒜酥與油蔥酥。收尾的「牛肉清湯」有著大量蔬菜熬煮的清甜味，「柚雪味噌湯」則是加入日本富山灣白蝦、雕花豆腐，味道溫潤醇厚。新菜單8月15日上市，9月6日前雙人同行皆點用套餐，就送「日本銘柄牛 菲力」1份。

▲酥炸洋蔥花。（圖／記者黃士原攝）

另外，高雄駁二藝術特區有新餐廳開幕了！由高雄知名咖啡餐飲品牌LAB打造的「LAB PIER2 駁二店」落腳大義倉庫群，餐廳不走Fine Dining型態，而是輕鬆共食的餐酒館風格，菜單包括麵包、前菜、義大利麵、主餐、甜點，共計約22道無需燒腦就能輕鬆點餐，例如「帕瑪森香蒜軟法」在自製維也納麵包裡，夾進手作特調的蒜味奶油與帕達諾起司；外觀吸引目光的罕見「酥炸洋蔥花」並不是花，而是將洋蔥切成花朵狀，外表酥脆，咬下後能品嘗到帶有脆度的飽滿洋蔥，可搭配酸奶醬、是拉差醬一同享用。

▲美國Prime翼板牛排。（圖／記者黃士原攝）

不只適合共享的麵包與前菜，LAB PIER2駁二店肉類主餐份量都很足夠，「美國Prime翼板牛排」有8盎司和 12盎司可選擇，同樣適合分享的「酪乳炸半雞．比士吉佐肉汁」，雞肉以優格、墨西哥香料等醃製48小時，脆口擔當的炸粉也加入煙燻紅椒粉等秘密香料，炸雞酥脆輕盈的外皮裡肉汁飽滿。

關鍵字： 美食雲 牛B燒肉 新東陽 日式燒肉

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