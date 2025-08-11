F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

文／七逗旅遊網 圖／MSC地中海郵輪

當談到家庭旅遊，多數人第一個想到的是孩子與太太的滿足，卻常忽略了爸爸也值得享受自己的假期時光。這一次，來點不一樣的選擇 - 搭上來自瑞士、擁有歐洲血統的亞洲最大旗艦郵輪 MSC榮耀號，讓爸爸們重新找回熱血、放鬆與自我。

爸爸的夢想假期，不只是陪伴

近年來《F1：一級方程式》影集與電影風靡全球，許多男性也在其中再次點燃賽車魂。你知道嗎？MSC就是F1賽事的官方合作夥伴，在許多F1電影畫面中都能看見MSC的LOGO閃耀其中。而榮耀號更是將這份速度與激情搬上郵輪，打造全亞洲唯一的F1賽車模擬體驗設施！不論是年輕爸爸、車迷爸爸，還是心懷少年夢的你，這裡都能滿足那份成為賽車手的渴望，享受海天之間的極速快感。

20間風格酒吧，為成熟品味乾杯

郵輪不只是為家人準備，更是為自己預留的時光。在MSC榮耀號上，爸爸們可以暫時卸下肩膀上的責任，來到船上的20間主題酒吧。從經典英式酒館、現代時尚調酒吧，到復古酒吧、海景露天酒廊，無論你是品味威士忌、偏好調酒、或只想小酌一杯啤酒，都能找到屬於你的角落。這是一段從生活抽離的時光，讓放鬆真正發生。

挑戰手氣、享受樂趣！娛樂場等你來一試身手

對男性來說，適度的刺激與放鬆，是壓力生活下的紓解良方。MSC榮耀號上的大型娛樂場，就像是一個海上的成人遊樂場，讓爸爸們可以小試手氣、放鬆心情。從輪盤到21點，無需飛往拉斯維加斯，在蔚藍海域中就能享受華麗又愉悅的遊戲體驗。

熱愛運動的你，船上也能流汗放電！

爸爸們的魅力不只來自穩重，還有持續鍛鍊的自律。MSC榮耀號設有全郵輪最大的健身房，配備最新設備與海景視野，邊運動邊看海，誰說旅遊不能兼顧體態管理？此外，還有戶外甲板慢跑步道、室內外游泳池、保齡球道及多功能運動場，不論是籃球、足球還是排球，都能自由揮灑汗水。即便是在渡假，喜歡運動的爸爸們也能享受熟悉的節奏與成就感。

不只是全家人的假期，也是男人專屬的享樂時光

MSC榮耀號不只是為家庭設計，更為爸爸們預留了體驗熱情、找回自我、重拾夢想的空間。當孩子在兒童樂園開心玩樂、太太在水療中心放鬆身心的同時，爸爸們也終於能好好地享受屬於自己的假期。

無論你是喜歡賽車、喜歡小酌、喜歡健身，還是喜歡在甲板上慢跑，MSC榮耀號都能滿足你每一種面貌。下一趟假期，就讓MSC地中海郵輪，成為你圓夢的起點。

MSC榮耀號，爸爸的玩樂ALL IN！

MSC榮耀號 限定航次快閃優惠

即日起～至8/17止，限定航次報名付訂並繳交名單 ，再享同房第三人艙房費0元優惠。（限定2025/11/29、12/03、12/07、12/11、12/19、12/27、2026/01/09、1/13、1/17 出發航次）即日起～9/20止，報名並繳付訂金，還可享每間艙房減8,000元優惠。

MSC榮耀號銷售旅行社（按首字筆畫排序）：五福、可樂、行家、百威、東南、信安、喜鴻、雄獅、尊榮、鳳凰

MSC地中海郵輪官方合作旅行社網站：https://pse.is/7pafe5

MSC地中海郵輪官方Facebook：https://www.facebook.com/MSC.Cruises.Taiwan