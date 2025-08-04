爭鮮推3款鮭魚新品　8/8起連10天嚐鮮送30元抵用券

▲火山鮭魚盛。（圖／爭鮮提供）

記者黃士原／台北報導

爭鮮即將邁入30周年，今年夏天除了推出3款升級新商品，同步加碼「新品嚐鮮再送一盤」限時活動，8月8日至8月17日，在全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市選購任一鮭魚新品，即可獲得價值30元的抵用券1張，可在8月18日至8月31日使用。

▲極上鮭肚盛。（圖／爭鮮提供）

爭鮮表示，多年來堅持一周六天「天天空運、挪威直送」，透過自有標準化物流與每日配送，將鮭魚送達全台門市，確保每一片鮭魚都維持極致鮮度，全台門市販售鮭魚相關產品盤數超過3000萬盤，可堆疊超過1300座101大樓。

▲鮮鮭五豪盛。（圖／爭鮮提供）

看準國人熱愛鮭魚，爭鮮今夏推出3款升級新作，主打大份量與豪華感，「極上鮭肚盛」嚴選口感豐富、入口即化的珍稀鮭魚肚，「火山鮭魚盛」層層堆疊鮭魚與鮭魚卵，「鮮鮭五豪盛」一次品嚐5大片鮮嫩鮭魚，同步於爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS登場，售價均為每份150元。

感謝消費者們長期以來的愛戴與支持，爭鮮特別推出「新品嚐鮮再送一盤」回饋活動，8月8日至8月17日，只要在全台爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市選購任一鮭魚新品，即可獲得價值30元的抵用券1張，可在8月18日至8月31日使用。

▲贅澤鮮蝦海鮮塔。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司在8月（5日至11日）為爸爸們推出創作料理「滿腹感謝祭」，除了首次開賣義大利風味的巴薩米克醋牛肉握壽司、全民最愛半熟蛋新風味的壽喜牛燒肉半熟蛋握壽司、用鮪魚與鮭魚卵堆疊的贅澤鮮蝦海鮮塔，還有鮭魚卵贅澤軍艦組、生魷豪華雙重奏、帆立貝蝦仁茶碗蒸、香蔥麻辣雞肉、炙烤起司玉米稻荷等。

▲芝麻蛋黃醬醃漬極上鮪魚。（圖／壽司郎提供）

台灣壽司郎即日起至8月17日推出「夏の鮮饌集」，醬烤野生鮪魚大腹選用野生南鮪的大腹部位、青森縣產鱒鮭肉質緊實彈牙、紋甲花枝雙拼擁有爽脆彈牙口感、生食等級的野生斑節蝦、改良日本大分縣的鄉土料理的芝麻蛋黃醬醃漬極上鮪魚、日本富山縣傳統料理的墨汁螢烏賊軍艦。