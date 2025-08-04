中山站「清水模觀景平台」亮相！日系市集、櫻花造景逛起來

▲捷運中山站1號出口2樓觀景平台亮相。（圖／台北捷運公司提供）

記者彭懷玉／綜合報導

斥資1.3億、歷經2年多的改造，捷運中山站南側線形公園南段終於完工，與北段串聯，擴大「心中山」的範圍。而民眾最期待的1號出口2樓觀景平台也在日前對外開放，為歡慶開幕，即日起至8月17日，舉辦「夏日亮點 花樂Me」主題活動，可以逛日系風情市集、玩互動體驗及打卡浪漫花牆。

▲觀景平台外牆採用曲面造型，並以清水混凝土工法製作。（圖／台北捷運公司提供）

心中山線形公園南段位於長安西路至南京西路之間，其中，繼中山站1號出口於5月31日開放後，台北捷運公司表示，1號出口2樓觀景平台接著在7月25日完工開放。

平台外牆採用曲面造型，並以清水混凝土工法，施工時須掌握建築設計的空間幾何，封模時，師傅須精雕細琢處理每一段傾斜曲線模板，達到美學與結構兼具的清水混凝土曲面空間造型，和對面4號出口互相輝映，讓心中山整體景觀更具美感。

▲北捷首次串聯心中山線形公園南、北段，舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕主題活動。（圖／台北捷運公司提供）

為慶祝心中山線形公園南段改造完成，即日起至8月17日期間，北捷首次串聯心中山線形公園南、北段，舉辦「夏日亮點 花樂Me」開幕主題活動，當中最大亮點是「花樂風格市集」，販賣日本主題美食、特色商品、手工小物等品牌，首次同步進駐心中山南北段，期間每天下午營業至晚上。

▲▼櫻花、紫藤花都化作造景，到了夜晚會亮燈，營造出浪漫的氣氛。（圖／台北捷運公司提供）

浪漫花牆及特色造景也是活動一大亮點，舉凡民眾喜愛的櫻花、紫藤花都化作造景，到了夜晚會亮燈，營造出浪漫的氣氛，勢必成為打卡點之一。至於活動部分，接下來還有似顏繪、復古搖擺舞體驗，為「全球最酷40個街區」的中山站再添趣味性。