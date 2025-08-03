外送限定！鮮茶道4大飲品買1送1、CoCo雙杯下殺6折

▲鮮茶道4大飲品限時買1送1。（示意圖／翻攝鮮茶道臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「鮮茶道」即日起祭出最新「買1送1」優惠，一次網羅4款飲品包括洛神汁、香榭拿鐵等都有；CoCo也推3大飲品同品項下殺6折優惠，皆須使用指定外送平台才可享優惠。

鮮茶道即日起至8月14日祭出「4大飲品買1送1」，優惠品項有「洛神汁」、「洛神多多」、「香榭拿鐵」、「香榭紅茶」，可享同品項買1送1，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

▲CoCo祭出3大飲品下殺同品項6折優惠。（圖／CoCo提供）

CoCo即日起至8月13日則推「3大飲品下殺2杯6折」好康，優惠品項包括「大杯28茉輕乳茶」、「大杯西谷米奶茶」、「大杯四季珍椰青」，限同品項，只要使用外送平台foodpanda即享優惠，數量有限、售完為止。

▲迷客夏全門市可享迷紅茶系列2杯88折。（圖／迷客夏提供）

另外，迷客夏起至8月12日前於全門市推「迷紅茶系列2杯88折」，凡購買任2杯（含）以上「迷紅茶」系列飲品，包括大正紅茶、伯爵紅茶、娜杯紅茶、大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵，依訂單內最低價之2杯可享88折現折優惠，以上優惠活動恕不提供加料，優惠可累計，買愈多送愈多。