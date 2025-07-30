新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸　8/4起連推2個月

▲新葡苑A13店下午茶港點吃到飽回歸。（圖／新葡苑提供）

記者黃士原／台北報導

新葡苑遠百信義A13店「蒸籠推車下午茶」再度回歸，餐廳日前宣布8月4日登場至9月30日，平日下午限時90分鐘，費用則從777元調漲到888元，即日起開放8月訂位，8月20日開放9月預約。

新葡苑遠百信義A13店提供全系列中華料理，匯集各地美食，包含有台式皮蛋小炒、北京掛爐片皮鴨、港式燒臘、四川酸菜魚、上海紅燒肉、揚州炒飯等菜色。今年3月曾推出限時1個月的「蒸籠推車下午茶」，25款經典菜色無限供應，包括推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪，以及服務生逐桌詢問的炸物，全都可以吃到飽，果汁、茶飲與咖啡也是無限暢飲。

▲蒸籠推車上的燒賣、叉燒包、蘿蔔糕、鳳爪都可以無限取用。（圖／記者黃士原攝）

餐廳日前宣布「蒸籠推車下午茶」再度回歸，8月4日至9月30日登場，平日下午限時90分鐘，費用則從777元調漲到888元。每桌加贈燒臘拼盤、原盅燉湯，同時菜單還升級新增金瓜炒米粉、揚州炒飯、咖哩魚蛋、北菇滑雞及夏日甜點。餐廳即日起開放8月訂位，8月20日開放9月預約，當月壽星4人同行可享1人免費。

▲添好運8月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運今年2月起推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，日前官方臉書粉專再次宣布，點心放題續推到8月31日，除了台中J Mall店、高雄富民店，服務門市再增加信義A8店，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，信義A8店、台中J Mall店8月1日至31日平日14:00至17:00，每人餐費699元。高雄富民店用餐時段則為11:00至12:40、13:00至14:40、15:00至16:40，每個時段限量40名。