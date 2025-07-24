大苑子「巨峰葡萄季」全門市開跑　有清涼雪沙、霜淇淋

▲大苑子迎來「巨峰葡萄季」。（圖／大苑子提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鮮果手搖飲品牌「大苑子」全門市即日起迎來「巨峰葡萄季」，選用彰化大村產的巨峰葡萄打造3款限定飲品，包括清涼雪沙、消暑冰茶都有，市府夢想店更推出限定葡萄玫瑰霜淇淋，即日起於全門市上市。

▲「Red Bull能量大巨峰」把巨峰葡萄結合Red Bull巨峰葡萄能量飲。

大苑子找來彰化大村葡萄農合作推出3款巨峰葡萄飲品，其中「巨峰葡萄雪沙」是把葡萄加入茉香綠茶打成雪沙口感，再搭配蘆薈果肉，清涼又好喝，大杯售價90元；「巨峰葡萄冰茶」選用古城錫蘭紅茶為底，融合微酸香甜的巨峰葡萄，大杯售價70元；「Red Bull能量大巨峰」則把巨峰葡萄結合Red Bull巨峰葡萄能量飲，氣泡口感超消暑，大杯售價99元。

▲市府夢想店推出期間限定「葡萄玫瑰霜淇淋」。

市府夢想店加碼推出期間限定「葡萄玫瑰霜淇淋」，結合新鮮葡萄與玫瑰花瓣泥製成細緻雪酪口感，口感香甜又帶有玫瑰花香，每支售價110元，每周五六日限定販售，搭配其他飲品可享加購價每支89元。

此外，大苑子也宣布最新會員專屬優惠，7月30日可享「羽衣甘藍五蔬果汁（中杯） 50元」；8月份入會禮可獲得「大杯巨峰葡萄冰茶買1送1優惠券」及「50元折價券」。

▲康青龍推出全新「桑葚果茶」系列。（圖／康青龍提供）

康青龍近日則推出最新「桑葚果茶」系列，一共有2款飲品選擇，「桑涼一夏」是以大吉嶺紅茶作為茶底，搭配濃郁桑葚、酸香檸檬，再佐以Q彈多汁椰果；「桑荔一杯」則選用飽滿桑葚結合香甜荔枝，再加入滑順金萱茶凍、清脆蘋果片，2款售價皆為60元；至8月5日前於龍來訂購買2杯「桑荔一杯」享優惠價89元。