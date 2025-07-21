秒飛華欣！全台唯一香草山泉水療池超Chill　房內還有芳療蒸氣浴

▲花蓮秧悦美地度假酒店讓人一秒進入度假模式。（圖／記者黃凱翊攝，以下皆同）

記者黃凱翊／花蓮報導

讓你一秒感覺就像到了泰國華欣的絕美渡假村！位於花蓮吉安鄉的「秧悦美地度假酒店」，除了擁有全台獨一無二的數百種香草負離子萬坪的芳療空間，更有一座灌注奇萊山山泉水的超美泳池，待在這裡，可以讓人從身體到心靈，感受到最深層的放鬆紓壓。

▲酒店四處都有栽種無毒有機香草，讓整片土地成為無時無刻享受香草負離子的芳療空間。

「秧悦美地度假酒店」的前身是君達休閒農場，君達集團從休閒度假村起家，成功打造香草世界，2019年，延續健康養生主軸，成立「秧悦美地度假酒店 Gaeavilla Resort」，深耕花蓮多年，38年來友善大地堅持不施農藥、不施化肥，以奇萊山泉水源灌溉、種植有機香草並取得有機認證，農場擁有全台獨一無二，無光害星空、生態秘境，與數百種香草負離子萬坪的芳療空間，2002年更獲得全國第一家休閒農場的證照。

▲每間客房都舒適寬敞，照片中為25坪的玫瑰天竺葵奢華花園套房。

在房間內就能做香草浴

秧悦美地度假酒店坐落於占地1萬2000坪的香草花園內，共擁有142間寬敞舒適的客房，除了一般客房和行政套房外，還有24間香草花園庭院套房和5間獨棟Villa，客房面積最小15坪，最大可至100坪。

▲▼玫瑰天竺葵奢華花園套房擁有獨立的起居室空間及簡易的小廚房。

▲位於起居室旁的和式空間，除了能和三五好友席地而坐話家常，也能延伸為臥鋪擺放空間。

除了2間無障礙客房外，酒店將所有客房的淋浴空間都打造成私人蒸氣芳療室，搭配在地新鮮有機無毒的多功能香草療癒薰蒸，讓旅客在客房內就能享受芳療，讓全身每一個毛細孔，都能徹底舒展、感受通暢，還能添加香草精油、玫瑰沐浴鹽或直接摘取浴池邊的香草浸浴；客房內所使用備品，也均運用有機香草製作而成，要讓旅人在房間裡就能卸下生活中的重擔，隨時能被香草芬芳療癒七感。

▲▼衛浴空間有私人蒸氣芳療室，戶外還有泡湯池、貝殼床，可以在獨立的花園空間裡，享受私密而放鬆的時光。

香草水療池一秒進入度假Vibe

酒店內最吸睛的，還有這座長25米的戶外泳池，兩側的椰子樹與躺椅，搭配藍天白雲作為背景，讓人一秒就像到了泰國華欣一樣，進入「渡假放鬆模式」，泡在水中也聞不太到一般泳池會有的氯味，酒店大幅減少使用氯，另外添加了有機香草，並使用來自奇萊山的山泉水，才讓池水看起來湛藍清澈。

▲▼泳池及水療池使用奇萊山的山泉水，讓水質看起來比一般泳池更加清澈。

兩旁的有機香草水療池，更是運用高端的水療設備，將新鮮萃取的香草純露直接注入水中，這是全台唯一的香草水療設施，宜人舒適的35°C的水溫，讓人可以一洗旅途的疲勞，身心靈都感到紓壓放鬆。

▲泳池超適合拍網美照，讓人彷彿一秒到度假天堂。（因拍攝需求獲得許可，一般下水須佩戴泳帽）

▲夜晚池畔音樂輕響，星光下更添浪漫氛圍。

吸收大地精華的香草迷宮

「秧悦美地度假酒店」是世界上罕見以有機香草作為主軸的度假酒店，更在2024年取得CU-GSTC永續飯店認證。在這裡不僅可以呼吸到新鮮純淨空氣，還能吸收香草負離子；來到香草花園中，映入眼簾的是上百種香草，從迷迭香、馬鞭草、天竺葵、薰衣草、薄荷到檸檬香茅等，走進位於花園中央的香草迷宮，更可選擇「赤腳行禪」，讓腳底充分吸收這片無毒草地的滋潤。

▲▼全台唯一以香草為主的度假酒店，更在2024年取得CU-GSTC永續飯店認證。

香草迷宮花園設計成螺旋迴圈，直徑約25公尺，走完一圈大約20分鐘，一邊漫步一邊可用手觸摸各種香草，讓精油孢子釋放出精油成分和芬多精，並大口呼吸感受天地間能量，讓身心靈淨化，達到自律神經系統平衡，重新啟動健康能量。

▲▼赤腳走一趟香草迷宮，感受大自然的能量，讓身心靈淨化。（圖／秧悦度假酒店提供）

綠色餐食讓身體排毒

不只身體能得到療癒，吃下肚的食物在這裡也絲毫不馬虎！「秧悦美地度假酒店」串聯地方小農打造綠色餐食，從農場到餐桌、以在地有機小農提供的新鮮有機食材地產地銷，每季菜色也都會隨著二十四節氣的養生概念而進行更換。

▲▼在地有機小農提供的新鮮有機食材地產地銷，結合地方小農打造綠色餐食。

尤其自家農場栽種的無毒蒸花生、自家飼養全台最低碳的「GAEA格雅雞」雞蛋，更是一定要品嘗的美味餐點之一，要讓人吃的開心更吃得健康，同時協助身體排毒。

▲▼自家農場栽種的有機花生與「GAEA格雅雞」雞蛋，更被酒店人員大力推薦是必嚐美食之一。

各式體驗課程放鬆身心靈

酒店內還有各式各樣豐富的設施與課程，幫助旅人放鬆身心，可以選擇在具有禪味的竹林茶坊裡，悠哉地煮一壺蘋果紅茶，享受來自自家農場栽種的有機無毒新鮮香草茶；也能選擇早起上一堂瑜珈課，透過冥想與呼吸，感受身心靈的自我對話；更能選擇租借酒店自行車，沿著週邊小徑來趟干城漫遊，與大自然更親密接觸。

▲▼來堂瑜珈課，與自我來場深度對話，或是租借酒店自行車，沿著週邊小徑來趟干城漫遊，都能療癒身心靈。

不用特地買機票飛國外，在台灣後山就有這麼一片無毒天堂，靜靜地等待著，要用健康有機無毒的生活方式，來好好款待遠道而來的旅客，讓每一位旅人都能在這裡，享受到紓壓放鬆的七感療癒體驗。

▼酒店內到處都可看到有機香草。（圖／農協提供）