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GD展今登場！開箱台北101展區4大亮點　7公尺巨型雛菊必拍

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲「G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展今起在台北101登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

韓流天王G-DRAGON權志龍台北演唱會於上個周末剛落幕，個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」從今（17日）起在台北101五樓的「双融域AMBI SPACE ONE」登場。《ETtoday新聞雲》開箱此次展覽4大必看亮點，沉浸式感受GD魅力中。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼GD展有許多獨家照片與影像展示。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

此次GD個人藝術展「G-DRAGON MEDIA EXHIBITION：Ubermensch」從即日起展出至8月11日為止，透過旅遊電商Klook販售展區門票。5樓展覽主會場與1樓MD ZONE周邊販售展區分開售票，且均為單次入場，離場後不能再次進入。

展覽首日台北101董事長賈永婕也現身現場，更搭配小雛菊耳環、GD同款FRED珠寶手環、同系列香奈兒項鏈亮相。她表示可以把此次展覽想像成演唱會一樣的感覺，其中VR體驗最讓她感到驚喜。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲101商場內可看到掛上小雛菊裝置。（圖／記者蔡玟君攝）

而對於在商場中的雛菊裝置是否可能會延長展出時間，讓更多粉絲能看得到，她也笑著表示努力爭取中，但承諾在展覽期間，一定都拍得到。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼VR體驗區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點1：VR沉浸式體驗　與GD近距離凝視、欣賞演出

5樓展覽主會場內共分為2大體驗區，包括VR體驗與全息投影區。VR體驗區讓粉絲戴上VR眼鏡，欣賞GD與舞者們在眼前演出完整版《Take Me》，透過手上的搖桿可更換角度，透過視覺感受彷彿與GD零距離雙眼凝視，讓許多人看得大呼過癮、臉紅心跳。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼全息投影區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點2：全息投影區360度感受GD世界觀

全息投影區以5面沉浸投影設計，四面牆加上地板，無論身處何處，觀眾都能被高畫質影像全方位包圍，沉浸式感受GD世界觀，現場展出MV中出現的道具，並輪番演出《보나마나BONAMANA》、《IBELONGIIU》、《TOO BAD》、《Take Me》歌曲，搭配GD的歌曲與螢幕播放的特別演出版或MV，有時呈現中、英、韓文歌詞，有時呈現小雛菊畫面。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有特別的演出影像。（圖／記者蔡玟君攝）

透過技術團隊運用3D模擬精密規劃投影機位置，並定期進行畫面融合與調校，讓每一次展演都能維持最佳效果，帶來極致的多感官沉浸體驗。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7公尺高「DAISY GARDEN 雛菊花園」，一旁也有縮小版。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點3：7公尺高「DAISY GARDEN 雛菊花園」

位於台北101的4樓，則展出有7公尺高「DAISY GARDEN 雛菊花園」，將與手燈同款的雛菊放大，放在中庭展示，一旁也有略迷你版的雛菊裝置，而在101購物中心的通道間，也可看到懸掛在半空中的小雛菊藝術裝置，都是必拍亮點。

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼周邊販售區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼G-Dragon Media Exhibition: Übermensch」沉浸式數位藝術展。（圖／記者蔡玟君攝）

亮點4：1樓MD ZONE周邊販售展區

位於1樓的MD ZONE周邊販售展區為周邊販售區，包括特別的銀戒指、POWER鴨舌帽、手燈、毛巾、上衣、地毯周邊，都可在這裡購買，商品限買1件。

關鍵字： GD 台北101 權志龍 台北市旅遊 Klook

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