好丘聯名李霈瑜開賣「香菜花生貝果」　內餡塞滿石磨花生醬

▲好丘找來李霈瑜擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。(圖/記者蕭筠攝,下同)

記者蕭筠/台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」今(15)日宣布全新品牌宣言「Well Being」,並找來藝人李霈瑜(大霈)擔任品牌大使,李霈瑜更親自研發聯名新口味「開香好事花生貝果」,選用香菜結合石磨花生醬打造全新風味,即日起正式開賣。

▲李霈瑜透露吃了3輪以上才找到貝果的黃金比例。

▲開香好事花生貝果選用香菜貝果體搭配花生醬內餡。

好丘找來李霈瑜推出聯名「開香好事花生貝果」,選用台中大雅自產的十八麥小麥粉結合彰化北斗香菜末製成貝果體,搭配雲林東和村的石磨花生醬內餡,還吃得到花生碎粒,滿足口感,貝果上更烙印李霈瑜親手繪製的「微笑香菜娃娃」插圖,十分可愛,每顆售價68元,即日起於全門市上市。

▲好丘攜手11家品牌聯手發布全新品牌宣言「Well Being」。

同步宣布全新品牌宣言「Well Being」,盼用 「Doing well by doing good」傳遞「平衡、自在、好好過」的生活信念,並攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH、10/10HOPE、一寸鮮、好時光女生運動樂園、啤酒頭釀造、綠藤生機、國泰金控、數位時代等11家品牌一同響應。

▲亞尼克薄荷季開跑。(圖/亞尼克提供)

甜點品牌「亞尼克」全門市近日則迎來「薄荷季」,有升級回歸的「薄荷巧克力脆片生乳捲」,選用特黑泡芙蛋糕體點綴巧克力豆,再捲入北海道奶霜、舒涼薄荷奶霜及巧克力脆片,增量的義大利薄荷醬讓入口涼感更升級,每條售價495元、12公分獨享捲售價450元。

「薄荷巧克力黑酷曲」則選用薄荷磅蛋糕碎粒包裹著整顆特黑泡芙蛋糕,內餡搭配OREO巧克力酥餅、薄荷奶霜,還有特調薄荷奶霜及巧克力碎片,6吋售價495元、8吋切片89元。

全新登場的「薄荷巧克力蛋糕」是綿密巧克力蛋糕以厚厚一層薄荷奶霜包覆,再覆上73%貝可拉巧克力,點綴薄荷奶霜,6吋售價950元。