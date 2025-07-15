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好丘聯名李霈瑜開賣「香菜花生貝果」　內餡塞滿石磨花生醬

▲▼好丘找來李霈瑜（大霈）擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。（圖／記者蕭筠攝）

▲好丘找來李霈瑜擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣貝果品牌「好丘 GOOD CHO’S」今（15）日宣布全新品牌宣言「Well Being」，並找來藝人李霈瑜（大霈）擔任品牌大使，李霈瑜更親自研發聯名新口味「開香好事花生貝果」，選用香菜結合石磨花生醬打造全新風味，即日起正式開賣。

▲▼好丘找來李霈瑜（大霈）擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。（圖／記者蕭筠攝）

▲李霈瑜透露吃了3輪以上才找到貝果的黃金比例。

▲▼好丘找來李霈瑜（大霈）擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。（圖／記者蕭筠攝）

▲開香好事花生貝果選用香菜貝果體搭配花生醬內餡。

好丘找來李霈瑜推出聯名「開香好事花生貝果」，選用台中大雅自產的十八麥小麥粉結合彰化北斗香菜末製成貝果體，搭配雲林東和村的石磨花生醬內餡，還吃得到花生碎粒，滿足口感，貝果上更烙印李霈瑜親手繪製的「微笑香菜娃娃」插圖，十分可愛，每顆售價68元，即日起於全門市上市。

▲▼好丘找來李霈瑜（大霈）擔任品牌大使推出聯名新口味「開香好事花生貝果」。（圖／記者蕭筠攝）

▲好丘攜手11家品牌聯手發布全新品牌宣言「Well Being」。

同步宣布全新品牌宣言「Well Being」，盼用 「Doing well by doing good」傳遞「平衡、自在、好好過」的生活信念，並攜手Alife Holdings、CSD中衛、Fermi、URBAN RESEARCH、10/10HOPE、一寸鮮、好時光女生運動樂園、啤酒頭釀造、綠藤生機、國泰金控、數位時代等11家品牌一同響應。

▲▼亞尼克薄荷季開跑。（圖／亞尼克提供）

▲亞尼克薄荷季開跑。（圖／亞尼克提供）

甜點品牌「亞尼克」全門市近日則迎來「薄荷季」，有升級回歸的「薄荷巧克力脆片生乳捲」，選用特黑泡芙蛋糕體點綴巧克力豆，再捲入北海道奶霜、舒涼薄荷奶霜及巧克力脆片，增量的義大利薄荷醬讓入口涼感更升級，每條售價495元、12公分獨享捲售價450元。

「薄荷巧克力黑酷曲」則選用薄荷磅蛋糕碎粒包裹著整顆特黑泡芙蛋糕，內餡搭配OREO巧克力酥餅、薄荷奶霜，還有特調薄荷奶霜及巧克力碎片，6吋售價495元、8吋切片89元。

全新登場的「薄荷巧克力蛋糕」是綿密巧克力蛋糕以厚厚一層薄荷奶霜包覆，再覆上73%貝可拉巧克力，點綴薄荷奶霜，6吋售價950元。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 好丘 GOOD CHO’S 亞尼克

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