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桂冠「晶彩小圓子」新上市　跨界聯名春水堂推紅茶拿鐵口味

▲▼桂冠首度推出全新「晶彩小圓子」。（圖／桂冠提供）

▲桂冠首度推出全新晶彩小圓子。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

搶攻飲品甜點市場，桂冠首度推出全新「晶彩小圓子」，選用晶瑩Q彈的外皮搭配濃郁內餡，不僅可以搭配飲品，還可做為創意甜點享用，更找來台灣茶飲品牌「春水堂」聯名打造「紅茶拿鐵」口味，醇厚奶香及茶香一次滿足，即日起於指定通路陸續開賣。

▲▼桂冠首度推出全新「晶彩小圓子」。（圖／桂冠提供）

▲▼晶彩小圓子一共有3口味選擇。

▲▼桂冠首度推出全新「晶彩小圓子」。（圖／桂冠提供）

桂冠推出全新「晶彩小圓子」有3口味選擇，包括經典「芝麻晶彩小圓子」、「花生晶彩小圓子」，晶瑩剔透的外皮包裹著濃郁內餡，口感Q彈，無論是搭配冷泡茶、鮮奶茶或是傳統甜湯、豆花、冰品等基底通通沒問題，更找來春水堂打造「紅茶拿鐵晶彩小圓子」，每一口都能吃到濃郁紅茶及奶香，每盒售價112元，即日起於全聯、家樂福等通路陸續上架。

▲▼微笑蜜樂Smille X 鮮乳坊推「水果優格杯」。（圖／微笑蜜樂Smille提供）

▲微笑蜜樂找來鮮乳坊推出限時限量「水果優格杯」。（圖／微笑蜜樂Smille提供）

以U型水果千層做為主打的甜點品牌「微笑蜜樂Smille」7月則攜手台灣在地「鮮乳坊」推出聯名「水果優格杯」，選用台灣在地金棗製成低糖度的蜜漬果醬，層層堆疊鳳梨丁、草莓凍乾，搭配100%頂級生乳製成的無添加蔗糖、膠體，且採用7大菌種配方發酵的真優格，口感酸甜清爽，最適合夏天享用，售價90元，限定於松菸門市內用，數量有限、售完為止。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 桂冠 春水堂 微笑蜜樂 鮮乳坊

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