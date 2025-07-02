高溫消暑「手搖飲優惠」　葡萄柚果粒茶、珍珠紅茶買1送1

▲手搖飲最新優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

本周五前全台各地高溫炎熱，《ETtoday新聞雲》整理手搖飲最新消暑優惠，不僅有清爽葡萄柚果粒茶、文清烏龍買1送1，還有咀嚼系芝麻糊凍鶴頂那堤、珍珠紅茶也能享買1送1。

▲鶴茶樓推買1送1優惠。（示意圖／鶴茶樓提供）

●CoCo

CoCo今（2）日祭出限時1天「大杯葡萄柚果粒茶買1送1」，2杯特價70元，換算下來單杯只要35元，須透過官方LINE領券並使用都可訂線上平台預訂即享優惠，每人最多可獲2張券，以自取為主，數量有限、售完為止，部分門市則不參與此活動。

●老賴茶棧

老賴茶棧即日起至7月15日「3大飲品買1送1」，品項包括「冬檸冰粿飲」、「珍珠紅茶」及「文清烏龍」，期間只要透過外送平台Uber Eats即享優惠，詳細資訊依平台為主。

●鶴茶樓

鶴茶樓即日起至7月15日祭出「買1送1」優惠，只要購買「芝麻糊凍鶴頂那堤」就送「泰式奶茶凍泰奶」，限於外送平台Uber Eats享優惠，詳細資訊依平台為主。

●一手私藏世界紅茶

一手私藏世界紅茶即日起至7月15日祭出「2杯99元合購」優惠，內含柚夕柚卡達紅茶+夏卡爾紅茶，每人每次限購2組。