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台南36年「桃山日本料理」宣布歇業　只營業到7/27

▲台南「桃山日本料理」。（圖／取自桃山日本料理臉書）

▲台南「桃山日本料理」7/27結束營業。（圖／取自桃山日本料理臉書）

記者黃士原／台北報導

繼石頭燒烤永康館後，台南又有一間老牌餐廳熄燈！位於南區健康路二段的「桃山日本料理」日前宣布，將於7月27日熄燈，結束36年的開業時光。消息傳出讓許多人不捨地說「時代的眼淚」、「好悲傷」、「怎麼又一間老店結束營業了」。

位於台南南區健康路二段的桃山日本料理，除了提供散客消費外，還設有宴會廳，是不少當地人聚餐、婚宴的首選。單點菜單從冷盤、壽司、炸物、燒烤、蒸物、丼飯到炒類都有，如果不想動腦，也有定食可選。針對家庭或商務聚餐，這裡也提供各種合菜。

▲台南「桃山日本料理」。（圖／取自桃山日本料理臉書）

▲台南「桃山日本料理」新鮮生魚片拼盤。（圖／取自桃山日本料理臉書）

桃山日本料理一樓是一般用餐區，有散客區及包廂，二樓則是光線明亮又寬敞宴會廳，除了提供新人舉辦婚宴外，過年期間則是成為大家圍爐吃年菜的地點。

1989年創立的桃山日本料理，在台南經營已有36年，不過業者日前在臉書粉專宣布，將於7月27日結束營業。消息傳出，讓許多人不捨地說，直說「時代的眼淚」、「好悲傷」、「怎麼又一間老店結束營業了」、「我小女兒25年前在那裡舉辦婚宴」。有人則透露「問過員工，是地主要賣地了，所以結束營業」。

▲高雄阿樺碳烤只營業到6/23。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，位於高雄左營華夏路上的「阿樺碳烤」在地經營已有19年，價格親民，擁有許多忠實顧客。不過老闆決定退休，只營業到6月23日，讓不少網友直呼可惜，還有人說「回憶沒了」。

阿樺碳烤下午4點營業到隔日凌晨1點，鄰近漢神巨蛋，菜單上有30種品項可選，從肉類、蔬菜到內臟都有，其中米血、熱狗、豆乾只要10元，黑輪小份20元、大份45元，其他多數都在50元以下，僅有秋刀魚、小卷單價較高，分別是55元、100元。由於價格親民，是許多在地人的宵夜口袋名單。

關鍵字： 美食雲 桃山日本料理 歇業 熄燈 結束營業

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