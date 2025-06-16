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廣島必玩6親子景點！登潛艦、享水果吃到飽　看原爆倖存電車車廂

▲▼海上自衛隊吳史料館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲海上自衛隊吳史料館可以讓旅客實際走進潛艦。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著日圓匯率低檔，加上暑假航班優惠推出，帶動赴日旅遊熱潮。今年夏天，推薦親子旅人避開東京、大阪的人潮與高物價，選擇文化與自然兼備的廣島，展開一趟深度又有趣的親子旅行。《ETtoday新聞雲》整理出6個廣島熱門親子景點，不僅可以實際走進潛艦，還有一站式戶外樂園讓小朋友放電。

景點1：海上自衛隊吳史料館（鐵鯨館

位於吳市的「海上自衛隊吳史料館」，是日本唯一開放真實潛艦參觀的博物館，展示1986年至2004年間服役的潛艦「AKISHIO」。「AKISHIO」全長76公尺、重達2000噸，退役後以史料館之姿開放給民眾免費參觀，內部保留艦員生活空間，小朋友可實際操作潛望鏡，感受艦長視角觀察海面，並透過展覽認識海上自衛隊的任務與歷史。

▲▼世羅町的果園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼世羅町有許多特色果園讓旅客能體驗。

▲▼世羅町的果園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

景點2：世羅町觀光果園

廣島縣世羅町是親子自然體驗的好選擇，春摘草莓、夏採藍莓與葡萄、秋收梨子與蘋果，全年皆宜。旅客可以走訪日本最大果園之一的「世羅幸水農園」，採摘夏末赤梨；「世羅大豐農園」則主打葡萄與梨吃到飽，設施完善，「香山薰衣草之丘」兼具花園與藍莓園，附設花草咖啡館與吊床區，適合親子放鬆。

▲▼NUMAJI交通科學博物館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲▼NUMAJI交通科學博物館。

▲▼NUMAJI交通科學博物館。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

景點3：NUMAJI交通科學博物館

「NUMAJI交通科學博物館」是一座以陸、海、空交通工具為主題的綜合型科學博物館，不僅館藏超過2000件交通模型，還擁有日本最大規模的互動式交通城市模型，透過燈光模擬晝夜變化，讓你彷彿站在未來都市中俯瞰運轉全局，小朋友可以透過按鈕與拉桿操控車輛、飛機、船隻行駛與升空降落，不只能觀賞，更能親自參與城市交通的運作。

走到戶外廣場，千萬別錯過人氣超高的「有趣的腳踏車」，造型奇特、操作方式跳脫想像的腳踏車，每輛都像是童話裡才會出現的交通工具。園區也設有原爆後倖存的電車車廂，傳遞歷史意義。

▲▼福山城。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟提供）

▲福山城。

景點4：福山城博物館

距離新幹線最近的名城「福山城」，以11公分厚鐵板北牆為建築特色。天守內現為「福山城博物館」，以現代科技演繹古代歷史，打造三面環繞的大型投影劇場，結合火繩槍射擊、一番槍騎馬衝鋒等體感互動體驗，讓歷史知識不再艱澀，而是透過五感沉浸其中，寓教於樂，建議預留約1小時參觀時間。

景點5：臨空STORAGE

「臨空STORAGE」距離廣島機場僅約3分鐘車程，佔地約1萬平方公尺，是一座結合都市風格與戶外樂趣的全新型態複合休閒設施，整體空間以飛機為靈感設計，被倉庫風建築所環繞，營造出充滿開放感的城市戶外基地。

園區內集結滑板場、抱石攀岩區、露營BBQ、舒壓桑拿等豐富設施，特別適合親子或好友同遊。孩子們可在攀岩牆上盡情挑戰冒險，大人則可在旁的咖啡空間悠閒放鬆；運動後還可選擇免裝備的BBQ方案，享受美味與歡聚時光。

▲▼廿日市市佐伯國際射箭樂園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

▲▼佐伯國際射箭樂園讓旅客能體驗在山林中射箭、BBQ樂趣。

▲▼廿日市市佐伯國際射箭樂園。（圖／HIT廣島縣觀光聯盟）

景點6：佐伯國際射箭樂園

座落於廿日市市津田町山林中的「佐伯國際射箭樂園」，是中國、四國地區唯一的森林型射箭場，也是擁有國際規格場地的專業級設施。這裡不僅提供免費租借所有射箭器材，還有專業教練現場指導，零經驗也能輕鬆上手。

除了西洋射箭，還能體驗日本傳統「和弓」弓道的帥氣英姿，甚至有超刺激的雷射槍團戰玩法，在森林裡上演一場「生存射擊戰」，再加上BBQ、釣魚、生火活動等野外挑戰，從體力到腦力一次滿足，大人小孩都能玩到不想回家。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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