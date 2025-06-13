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壽司郎聯名VTuber「降臨 Advent」　指定餐點送插卡與胸章

▲壽司郎聯名VTuber「降臨 Advent」。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎與VTuber「降臨 Advent」合作推出聯名企畫。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎再度掀起話題！今年宣布與全球知名虛擬YouTuber團體「hololive English -Advent-」合推聯名企畫，6月16日到8月10日除了限定餐點送插卡與盲袋胸章特典，還有Q版飯友壓克力磚、大桌墊滑鼠墊加購商品，以及A4資料夾、 盲袋透卡的滿額贈禮。

繼「Gawr Gura 鯊鯊」後，台灣壽司郎6月16日再度與虛擬YouTuber團體合作，是hololive English（針對英語圈）於2023年推出的團體「降臨 Advent」，成員分別為Nerissa Ravencroft、 Fuwawa Abyssgard、Shiori Novella、Mococo Abyssgard 以及 Koseki Bijou，聯名活動8月10日截止。

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲▼壽司郎門市同步推出4款聯名餐點，點購就送「角色插卡」1張與「盲袋胸章特典」1份。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

6月16日起，全台壽司郎門市同步推出4款聯名餐點，分別是鮭魚玉子卷、肉蛋豆皮壽司、塔塔醬炸雞軍艦與炙燒鮮蝦雙味，凡於店內點購任一聯名餐點，即可獲得「角色插卡」（8款）1張與「盲袋胸章特典」（12款）1份，每份100元，內含餐點、插卡與胸章，款式隨機出貨，全台限量40萬份，售完為止。

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲單筆消費滿600元，可用200元加購「hololive English -Advent- 盲袋Q版飯友壓克力磚」。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲單筆消費滿600元，可用500元加購「hololive English -Advent- 大桌墊滑鼠墊」。（圖／壽司郎提供）

除了聯名餐點，還有兩波加價購活動，6月16日起，內用單筆消費滿600元，可用200元加購「hololive English -Advent- 盲袋Q版飯友壓克力磚」1個，滿1200元可加購2個，一次最多可加購3個。共5款隨機出貨，全台限量4萬個。

7月14日起內用單筆消費滿600元，可用500元加購「hololive English -Advent- 大桌墊滑鼠墊」1個，滿1200元可以加購2個，一次最多可加購3個。全台限量3萬個。

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲聯名A4資料夾。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲送盲袋透卡。（圖／壽司郎提供）

「hololive English -Advent-」聯名滿額贈則是6月30日開始登場，首波是送A4資料夾（6款隨機出貨），消費滿700元並在官方粉專按讚即可獲得，全台限量6萬份。7月28日起送盲袋透卡（6款隨機出貨），全台限量8萬份。

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲hololive English -Advent- 大頭娃娃吊飾。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎聯名VTuber《降臨 Advent》　指定餐點送插卡與胸章。（圖／壽司郎提供）

▲全台主題店有3家，分別是台北中華路店、台中黎明市政南店、高雄義享天地店。（圖／壽司郎提供）

此外，6月23日起，壽司郎還有3波社群抽獎活動，獎項包含「hololive English -Advent- 大頭娃娃吊飾」（5款共5名）、「hololive English -Advent- 3D造型一卡通盲盒」（6款共18名）、「hololive English -Advent- 留言小卡」（5款共8名）等稀有收藏品，只要按讚、留言或分享就有機會中獎。

▲藏壽司x三麗鷗家族聯名活動再推出全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」。（圖／藏壽司提供）

另外，藏壽司x三麗鷗家族聯名活動再推出全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」，分兩波段限量釋出，第一波6月16日登場，只要消費1200元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram，並加入藏壽司官方Line好友並綁定會員，即可免費獲得一個，共有Hello Kitty、大耳狗喜拿、布丁狗3款馬克杯。第二波6月23日登場，圖案為酷洛米、人魚漢頓。

關鍵字： 美食雲 壽司郎 《hololive English -Advent-》 Advent

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