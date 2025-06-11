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石門「天人菊」正茂盛！映襯湛藍海景超療癒　順遊燈塔、漁港

▲北海岸天人菊陸續盛開,三重新北大都會公園百日草花海。（圖／景觀處提供）

▲北海岸天人菊陸續盛開。（圖／景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

新北石門區的「風箏公園」正值天人菊綻放，背景是沙灘海景，令人無限神往。另外，在三重區的「新北大都會公園」則有百日草花海，趁著好天氣不妨就近感受大自然的療癒。

▲北海岸天人菊陸續盛開,三重新北大都會公園百日草花海。（圖／景觀處提供）

▲天人菊屬於夏季花種，最佳觀賞期約為6月到7月，但仍需視天候狀況而定。

澎湖縣花「天人菊」由於抗風、耐旱，在本島北部濱海、中部也能大量生長。新北市景觀處表示，天人菊屬於夏季花種，最佳觀賞期約為6月到7月，但仍需視天候狀況而定。

▲花枝盛產！石門富基漁港嚐海鮮 遊新北老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

▲老梅綠石槽。（圖／新北市漁業處提供）

石門區的「風箏公園」佔地約6公頃，每年5至8月，大片天人菊陸續盛開，橘紅色花海鋪展在濱海景致中，與湛藍海天勾勒出一幅動人的畫面。拍完濱海花卉，老梅綠石槽、石門洞風景區、富貴角燈塔、富基漁港等人氣景點都距離不遠，適合納入夏日出遊清單之中。

▲北海岸石門區天人菊花海。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲北海岸石門區核能發電廠旁也有天人菊花海。（資料照／翻攝自Facebook／賞花快報）

不只「風箏公園」，位於核能發電廠（十八王公廟）也有隱藏版天人菊與海景，開車族定位「乾華公車站」即可找到。

▲北海岸天人菊陸續盛開,三重新北大都會公園百日草花海。（圖／景觀處提供）

▲三重新北大都會公園百日草花海。（圖／景觀處提供）

另外，三重新北大都會公園的幸福水漾園區，種植逾9千坪的繽紛花海，分別有百日草、波斯菊及向日葵，亮黃、粉紅、桃紅、紫紅等多彩花朵綻放，如同打翻的調色盤，民眾在都會區也能感受花海帶來的療癒。

賞花的同時，孩童可以到熊猴森樂園遊玩放電，或騎乘自行車，漫遊二重環狀自行車道，沿途欣賞淡水河畔美景。另呼籲賞花時，勿觸碰或採摘，珍惜眼前美景，讓更多人能共享。

關鍵字： 新北市旅遊 石門區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 風箏公園 天人菊

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