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星巴克台江門市開幕　藍綠系外觀成街邊最美風景、還有限定周邊

▲▼星巴克台南台江門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁）

▲星巴克台南台江門市開幕。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

星巴克門市越來越有設計感，今（7日）開幕的「星巴克台南台江門市」，外觀以台江地區風景，分層的立面元素勾勒出水流的律動與交匯的層次感，藍綠色調更是醒目又好拍。

▲▼星巴克台南台江門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁）

▲▼星巴克台南台江門市店內空間。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁

▲▼星巴克台南台江門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁）

星巴克台南台江門市位於安南區，門市外觀以藍、綠色調為主色，設計發想以台江地區風景為靈感，將建築設計融入河流與海水相互融合所形成的曲線，宛如湖面上的波光粼粼，映照出自然的光影變化，在台南的陽光灑落下，更顯靜謐而動人。

▲▼星巴克台南台江門市。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁）

▲台江門市限定周邊。（圖／翻攝自星巴克咖啡同好會臉書專頁

店內空間也融入濕地地景與咖啡豆烘豆過程，大面落地窗景讓旅人能臨窗感受南台灣溫暖的陽光，邊享受悠閒咖啡時光。門市也推出3款台江限定周邊，包括台南台江馬克杯、隨行卡，以及深藍網格女神提背袋。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲「here Kyoto 台南 | 開山・清水」將於6月開幕。（圖／業者提供，下同）

另外，來自日本京都的咖啡與可麗露專門店「here Kyoto」，海外首店已在台南開幕，並命名為「here Kyoto 台南 | 開山・清水」。

here Kyoto自2019年創立以來，在京都烏丸御池與清水寺附近設有兩家分店，吸引世界各地熱愛咖啡與拉花藝術的旅人前來造訪。今年決定進軍海外，看上台南融合古蹟與現代創意的城市風貌，近年成為國際旅人矚目的文化據點，決定將海外店開設在此。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲▼「here Kyoto」位於台南寧靜街區。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

業者表示，歷經數年尋覓理想地點，終於在台南開山清水這個靜謐街區找到理想據點。當首次踏足現場時，立刻感受到台南獨有的「新與舊並存的氛圍」，那份悠然沉靜的氣息，讓人不禁想起京都；店前一株大樹所散發出的生命力更讓人感動。

▲▼here Kyoto 台南 | 開山・清水。（圖／業者提供）

▲二樓是咖啡品飲空間，在這裡享受招牌的原創可麗露與特色飲品。

「here Kyoto 台南 | 開山・清水」位於六合境清水寺旁，雖非商業鬧區，卻恰好成為讓人細細品味咖啡、可麗露與空間設計的理想場域。兩層樓的空間，結合藝廊與享受咖啡的場所，未來不用遠行，在台南，也能享受到招牌的原創可麗露「ココカヌレ（Coco Canelé）」。

關鍵字： 台南旅遊 星巴克 咖啡美食

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