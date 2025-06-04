首屆「台灣觀光永續獎」揭曉　雄獅旅遊、李奇嶽雙獲肯定

▲首屆「台灣觀光永續獎」揭曉，雄獅旅遊表現最為亮眼，一舉囊括五項大獎。（圖／雄獅旅遊提供）

記者彭懷玉／綜合報導

首屆「台灣觀光永續獎」於今（4日）舉行頒獎典禮，一共吸引42個單位報名，最終表揚33個單位、41件優秀專案與人物，其中，雄獅旅遊一舉拿下五項大獎，台灣觀光創新協會理事長李奇嶽獲「永續觀光傑出人物獎」殊榮，展現產業推動永續的多元實力。

▲董事總經理暨永續長黃信川奪下「永續觀光傑出人物獎」。（圖／雄獅旅遊提供）



在眾多獲獎單位中，雄獅旅遊表現最為亮眼，一舉囊括五項大獎，包括「永續觀光傑出人物獎」、「觀光ESG綜合績效獎」、「永續旅行社獎」、「永續觀光創新獎」及「合作夥伴獎」，獲獎數量為同業之最。董事總經理暨永續長黃信川更奪下個人最高榮譽「永續觀光傑出人物獎」，表彰其長年推動企業永續與產業共榮的努力。

▲阿里山林鐵「福森號」。（圖／記者彭懷玉攝）



雄獅持續開發具永續概念的國內外行程，包括無印良品合作的「MUJI BASE」旅行、加拿大銀楓火車、韓國濟州海女文化深度遊等；國內則透過鳴日號、福森號觀光列車落實「食在地、用在地」，帶動30萬人次參與。同時，雄獅也深耕樂齡市場，逾15萬人次參加「大人囝仔」行程，有效帶動平日住房率，翻轉國內平假日極端化問題。另外，每年辦理的約2,400團企業獎勵旅遊，近年導入像是路跑等減碳元素。

▲台灣觀光創新協會理事長李奇嶽獲「永續觀光傑出人物獎」。（圖／李奇嶽提供）



另一位榮獲「永續觀光傑出人物獎」的，是台灣觀光創新協會理事長李奇嶽，他聚焦低碳旅遊推廣與碳盤查制度化，協助日月潭、池上、中興新村等地導入巴黎奧運ARO（Avoid、Reduce、Offset）減碳策略，成功協助各地取得國際黃金標準（Gold Standard）碳註銷證明。

▲李奇嶽表示，觀光碳排佔全球總量8%，其中交通與住宿能源消耗是碳排主因，觀光業更需率先轉型。（圖／李奇嶽提供）



李奇嶽表示，觀光碳排佔全球總量8%，成長快速，其中交通與住宿能源消耗是碳排主因，觀光業更需率先轉型，並強調透過低碳運具、在地食農結合，日月潭二日行程碳排從91公斤降至45公斤、減碳超過五成，顯示永續旅遊不僅可行，更具市場競爭力。

▲被CNN評比為「世界十大最美自行車道」之一的「日月潭環湖自行車道」。（圖／記者彭懷玉攝）

「台灣觀光永續獎」由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，聚焦觀光業的ESG實踐與轉型成果，被譽為「觀光業的永續奧斯卡」。



TAISE董事長簡又新指出，此次獎項鼓勵業者從制度面與消費行為著手，建立具可持續性的商業模式。他表示，從參賽資料中看到許多微小卻堅實的永續行動，令人深受感動，也見證觀光產業邁向轉型的希望。