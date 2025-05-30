夏日優惠！祝山日出、雲海美景一次擁有　阿里山賓館推快閃5折

▲▼ 避暑季來臨，〈國家地理雜誌〉推薦賞日出小火車、森林SPA秘境，阿里山賓館推3天2夜享5折快閃優惠，搭火車可享台日知名雙鐵限時優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

時序進入夏季，除了海邊戲水消暑，大家也喜歡到高海拔的森林享受芬多精、賞日出放鬆身心。阿里山海拔超過2000公尺，擁有豐富的山林自然景緻，今年5月以祝山日出、雲海美景與百年森林鐵路，再次入選國家地理雜誌推薦此生必訪秘境。位於園區中心點的阿里山賓館推限量住房專案快閃優惠，2025年6月1日起~2025年6月15日止，入住指定房型連續2晚即可享第2晚5折優惠，在天然森林氛圍的景觀自助餐廳，品嘗豐盛的自助早餐與晚餐，再憑購買「遊樂區內支線周遊2日券」搭乘小火車漫遊鐵道周邊景點，於今年5月3日~11月30日止，可兌換日本黑部峽谷鐵道來回車票。

林業鐵路自去年7月全線復駛後，漫遊車站周邊景點，探索人文生態的深度遊程正夯，阿里山賓館坐擁絕佳地理位置，擁有夕陽、雲海、森林環繞的絕美景觀，也可就近至園區內支線的神木、祝山、沼平車站搭乘火車，深受旅客喜愛的國家級度假酒店；百年歷史、懷舊設計風格的1913舊事所，從日治時期的林業俱樂部、復甦與保留日和風格的設計，曾先後接待日本、台灣總督與各國的國家元首，也是國內外許多名人選擇下禢的僻靜之所，是許多遊客走訪阿里山林業、檜木、人文生態的重點地標之一，仲夏期間，阿里山賓館步道旁的海芋、繡球花，及沼平公園、沼平車站的毛地黃、杜鵑盛開，吸引許多遊客與網美上山追花、賞日出。

阿里山火車穿越森林遊程，和日本富山今年初都登上2025《紐約時報》的「全球52個必遊景點」，黑部峽谷鐵道也是林鐵締結12年的姊妹鐵道，即日起至11月30日止，遊客持台灣護照和阿里山林鐵「遊樂區內支線周遊2日券」，就能免費兌換「黑部峽谷宇奈月－貓又」路線的車票。阿里山賓館看準夏季出遊熱潮，特別加開3天2夜限定住房專案快閃優惠，6月1日~6月15日止，入住指定房型連續2晚即享第2晚5折，貴賓套房的房型還能獨享世外桃源仙境的美景，隱密舒適的沐浴空間，一邊泡澡一邊眺望窗外的流雲晚霞，白天有壯闊雲海、夜晚清澈星空盡收眼前，如宿森林天然SPA，來過絕對無法忘懷。



特別一提的是，阿里山搭乘小火車「賞日出」，〈國家地理雜誌〉首推海拔2451公尺的祝山車站，下車步行約20分鐘至祝山觀日平台及小笠原山觀景台迎曙光，〈國家地理雜誌〉報導說，在人氣觀景點祝山，清晨遊客聚集，欣賞太陽從雲海中升起，金色光芒灑落中央山脈的壯麗景致。賞完日出後，再經祝山林道和觀日步道緩步下山，沿途有許多中高海拔的鳥類，包括阿里山迎賓鳥栗背林鴝、酒紅朱雀、金翼白眉等，體力充裕者，還可順遊高山植物園、對高岳、塔山或巨木群步道。

搭乘火車探索阿里山日出、森遊車站周邊景點的旅程，不只是視覺與心靈的盛宴，更是與大自然深層交流的珍貴機會，阿里山賓館推出6月1日起~6月15日止，入住指定房型連續2晚即可享第2晚5折；另一個限量住房專案"媽咪的森林藝術之旅，加贈萬元高CP值優惠倒數計時至5月29日止，夏日來臨趕緊為自己與家人安排森遊阿里山秘境的旅行！