2大手搖飲插旗新竹、高雄　限時開幕優惠一次看

▲UG首度進軍新竹。（圖／UG提供）

記者蕭筠／台北報導

新選擇+1！手搖飲品牌「UG」、「青山」分別宣布插旗新竹、高雄，並祭出人氣純茶買1送1、指定飲料免費喝等開幕優惠，在地手搖控把握機會嚐鮮。

●UG

UG本周搶進科技重鎮新竹開出最新「新竹清大門市」，即日起正式開幕，今（31）日可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」優惠，每人含優惠限買20杯，至6月11日不限金額消費還可獲得品牌保冷提袋1個，至6月4日前雙杯保冷袋更升級成「告五人限定款」，數量有限、送完為止。

UG新竹清大店

地址：新竹市東區建新路38號

電話：03-5166366

▲青山全台最大門市插旗高雄 。（圖／青山提供）

●青山-青茶專業製作

青山首度進軍高雄開出全台最大門市「高雄裕誠店」，與瑞豐夜市僅要走路2分鐘的距離，提供旅客、在地鄉親更多飲料選擇，6月1日起正式開幕。

青山高雄裕誠店也祭出開幕優惠，限時1天可享「3款飲品免費喝」，品項有冬青、桂花玄米茶、天蟬那堤任選，每人限領1杯，以及「第2杯起全品項5折」，每人限購5杯；6月2日至6月4日則推「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

青山高雄裕誠店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1137號