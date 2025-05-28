使用餐券吃Buffet享買一送一　JR東日本初夏優惠限時登場

▲JR東日本大飯店台北推出「初夏優惠大作戰」優惠，6/1使用餐券可享買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者黃士原／台北報導

Buffet控搶起來！JR東日本大飯店台北館內的鉑麗安全日餐廳推出「初夏優惠大作戰」優惠，6月1日晚餐時段2人同行使用1張假日餐券，第2人直接免費，6月2日至6月10日晚餐4人同行1人免費（使用3人張餐券）。

JR東日本酒店台北的自助餐廳「鉑麗安全日餐廳」推出「初夏優惠大作戰」，持有2025春夏旅展餐券，6月1日晚餐使用一張面額1450元的假日餐券，可享2人同行1人免費，等於買一送一；另外6月2日至6月10日晚餐，則是祭出4人同行1人免費，周一至周四使用3張平日券（1150元／張），周五至周日使用3張假日券（1450元／張）。

▲瑪莎曼咖哩牛。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

此外，目前是Brilliant鉑麗安全日餐廳的「泰國美食節」期間（7月16日截止），前菜區有酸辣開胃的「瀑布松阪豬」、融合新鮮柚子果香與細嫩雞絲的「泰式柚香涼拌雞絲」、以蝦仁花枝佐酸辣醬汁的「涼拌海鮮沙拉」、以新鮮蔬菜與鮮蝦為內餡的「泰式生春捲」。

熱食區則有香氣濃郁的「沙嗲雞肉串」、以香濃綠咖哩燴煮蟹肉的「綠咖哩蟹佐麵包片」、鹹香開胃的「蝦醬鮮蔬」、香氣濃厚的「泰式燉豬腳」、視覺震撼的「火山排骨」、外酥內彈的「月亮蝦餅」，以及用香料慢燉、肉質軟嫩的「瑪莎曼咖哩牛」。

▲知味西餐廳「炸龍蝦沙拉三明治」。（圖／桃園大溪笠復威斯汀提供）

另外，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店歡慶開業10周年，特別推出夏季限定「台灣時光機 古早台味自助饗宴」，6月1日至8月31日，知味西餐廳廚藝團隊特別打造充滿復古台灣味的餐飲饗宴，以經典辦桌菜與家常料理為靈感，重現昔日的餐桌記憶，菜色包括魷魚螺肉蒜、炸龍蝦沙拉三明治、麻油雞米糕、紅麴炸排骨、老菜脯蛤蜊雞湯、金瓜米粉與叭噗花生捲。