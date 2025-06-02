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暑假第三人0元起　歌詩達郵輪日韓嗨玩

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

今年夏天，就讓歌詩達莎倫娜號帶你嗨玩日韓，輕鬆上船、開心出國，暑假超值航次，現在報名7/23，8/10.19.23.27出發的沖繩自主遊5天，享有「第三人0元起」的限時優惠，海陸玩透透，價格甜到超乎想像。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,暑假,日本,韓國,出國,旅遊。（圖／業者提供）

▲夏天就愛親近海洋，快揪伴一起快樂出航！（圖／歌詩達郵輪）

歌詩達莎倫娜號7/23、8/10、8/19、8/27出發的基隆－沖繩－沖繩－石垣－基隆自主遊5天，還有8/23出發的基隆－沖繩－沖繩－宮古－基隆自主遊5天，每個停靠點都精彩，沖繩（那霸）特別停靠港口一晚，保留更多吃美食、逛街的時間，跳島玩法CP值超高。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,暑假,日本,韓國,出國,旅遊。（圖／業者提供）

▲在海上，也吃得到名廚設計的精緻料理。（圖／歌詩達郵輪）

不只航程吸引人，優惠更是誠意滿滿！歌詩達莎倫娜號推出「三人同行 一人免費」專案，內艙、外艙與陽台艙房型皆可適用，只要三人同行，第三人艙房費直接0元起（原價內艙8,900元、外艙10,900元、陽台艙12,900元），划算程度令人驚呼。

更棒的是，若選擇內艙房型，還能獨享「每間再折6,000元」的超殺折扣（數量有限，售完為止），兩項優惠可同時使用。換句話說，如果四人同住一間內艙，平均每人不到17,000元，就能輕鬆搞定吃、住、交通、娛樂，暑假檔期還能搶到優惠，錯過搥心肝！

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,暑假,日本,韓國,出國,旅遊。（圖／業者提供）

▲宙斯大劇院精彩節目天天上演。（圖／歌詩達郵輪）

滿載義式風情的歌詩達莎倫娜號，不只是交通工具，更像是漂浮在海上的度假城堡。戶外泳池、滑水道、健身房、劇場表演與主題派對樣樣有，不論是想耍廢還是嗨玩，大人小孩都能找到自己的快樂時光。肚子餓了也不用煩惱，從義大利主廚設計的精緻料理，到牛排、手工披薩、漢堡與甜點冰淇淋，多樣選擇滿足不同期待。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,暑假,日本,韓國,出國,旅遊。（圖／業者提供）

▲櫻島火山是日本鹿兒島的象徵。（圖／shutterstock）

岸上觀光也是行程亮點之一，福岡有購物天堂運河城與道地拉麵，濟州島以迷人的海岸線和壯麗火山風光吸引旅人；佐世保除了九十九島的自然美景，還有人氣主題樂園豪斯登堡；鹿兒島則以壯觀的櫻島火山和療癒的砂蒸溫泉聞名。無論是自由探索、還是參加團體導覽，沿途都能發現新感動。

●推薦行程：
歌詩達郵輪莎倫娜號 2025暑假航程
【三人同行 一人免費】優惠專案
沖繩＋石垣（或宮古）自主遊５天
7/23，8/10.19.23.27出發限定

詳見：
歌詩達郵輪官網_https://www.icosta.com.tw/index.asp
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW
歌詩達郵輪LINE官方帳號_https://line.me/ti/p/~@928bhgik

關鍵字： 歌詩達 郵輪 莎倫娜號 暑假 日本 韓國 出國 旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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