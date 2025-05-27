十盛手搖飲掀倒店潮「疑不敵奶精風波」　業者：15店持續營運

▲十盛去年4月於台北通化街開出首家門市。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

由百萬網紅紀卜心、小吳共同創辦的手搖飲品牌「十盛SHISHENG」，2024年7月因乳源標示不清引發爭議，雖數度道歉卻因公關處理不佳掀起更大輿論風波。近日傳出十盛部分分店疑因此風波生意不佳，於雙北掀起倒店潮，業者僅低調表示針對加盟主結束營業規劃予以尊重。

▲十盛爆出奶茶標示不清引發風波。

十盛於去年4月於台北通化街開出首家門市，並於全台快速展店最多超過20家，主打使用日本「北海道十勝乳源」作為基底，結合不同濃、淡茶製成各種風味的熟成奶茶。

孰料開幕僅短短3個月便遭消基會點名奶茶標示不清，且拒絕告知使用牛奶的品牌，由於官網標示「北海道牛乳」，並未提到含有奶精，被網友質疑玩文字遊戲，皆以為十盛奶茶是鮮奶茶，引發軒然大波。

風波過去約半年左右，十盛傳出雙北門市掀起倒店潮，疑因不敵奶精爭議紛紛關門。對此，業者僅低調回應：「非常感謝大家對於門市異動的關注。部分加盟主基於自身營運規劃選擇結束營業，我們皆予以尊重，並提供完善的退場協助。未來品牌將持續把關飲品品質、優化服務流程，謝謝大家的理解與支持。」

目前十盛僅剩15家門市，業者表示展店計畫皆是跟著品牌端規劃進行，至於加盟主的決策是否有其他考量，總部皆予以尊重。

▲CoCo在台深耕28年。（圖／CoCo提供）

近年來台灣手搖飲店競爭激烈，新品牌多且展店速度快，在台已深耕28年的老牌手搖店「CoCo」指出，現在飲料店開開關關的主要2大關鍵是「人力資源不足」及「口味不符大眾」，因此必須建立穩健的加盟系統，再加上研發產品以大眾潮流為主，才能持續拓店，讓品牌穩定發展。

CoCo於全球坐擁超過4500間門市，分佈亞洲、歐洲、美洲、大洋洲、非洲、加拿大、菲律賓等國家，目前在台灣有335店，本月預計再開5家，門店數來到340間。