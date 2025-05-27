3家手搖飲最新優惠明天登場　CoCo買1送1、春陽茶事免費加料

▲3家手搖飲優惠一次看。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

《ETtoday新聞雲》整理3家手搖飲明天起推出的最新限時優惠，包括CoCo、COMEBUY都有指定飲品買1送1，春陽茶事則開放免費加料。

▲春陽茶事推出全新「春蘋蜜紅」開放免費加料。（圖／春陽茶事提供）

●CoCo

CoCo於5月28日推出「粉角檸檬冬瓜第2杯0元」，等於買1送1，只要60元就能喝到2杯，且糖度、飲料可任選，當天開放官方LINE領券或直接使用你訂線上平台預訂，每人最多可獲2張券，優惠券皆限於都可訂線上點單平台使用，以自取為主、限當日使用完畢，數量有限、售完為止，部分門市不參與此活動。

●COMEBUY

COMEBUY全門市於5月28日、5月29日限時2天「嗨神系列買1送1」，有嗨神、嗨神奶茶可任選，並以價低者為優惠品項，每人每筆最多限購1組，各店每日限量100組，實際銷售情況依各店為主，售完為止。

●春陽茶事

春陽茶事全門市於5月28日起推出全新「春蘋蜜紅」，使用當季盛產蘋果果粒為基底，搭配斯里蘭卡紅茶，打造茶香交織果香的清爽滋味，並祭出免費加料活動，只要購買「春蘋蜜紅」即可免費加「脆玉晶球」1份。