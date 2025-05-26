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竹子湖也能賞金針花！4家農園都有種　7月底接棒繡球花

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故鄉金針花農園是竹子湖種植金針花的始祖，佔地1400坪農地全是金黃色花海。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山竹子湖除了海芋和繡球花，到了7月下旬，將迎來金針花季。北投區農會魏俊凱表示，竹子湖目前有4家業者種植金針花，從故鄉金針花園開始，大梯田、曹家花田香和名陽匍休閒農莊也陸續加入行列。

▲竹子湖繡球花季明（23日）正式開跑，目前花開已達6-7左右,迎春匍花園,花與樹繡球花園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼此際竹子湖繡球花季花開正美。（圖／記者彭懷玉攝）

▲竹子湖繡球花季明（23日）正式開跑，目前花開已達6-7左右,迎春匍花園,花與樹繡球花園。（圖／記者彭懷玉攝）

當下繡球花進入最美花期，圓潤飽滿的花球，因土壤酸鹼值不同，花朵形成水藍、白色和粉紅等色調，給人幸福洋溢的印象。然而，在6月下旬，繡球花季漸入尾聲，緊接著7月下旬，竹子湖山頭將換上橙黃色調，披上有忘憂草、母親花之稱的金針花。

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故鄉金針花農園8月底迎來滿開。（資料照／記者彭懷玉攝）

故鄉金針花農園位於熱鬧的竹子湖大道上，農園中生產的蔬菜，全都成餐廳的食材，品嚐得到白斬雞、大尾山泉鱸魚、山蘇、桂竹筍等當季菜色，甚至是金針花饅頭，份量充足、滋味鮮美，每到用餐時間人潮絡繹不絕，而故鄉農園的金針花每年在8月登場，同時也能買到各種花季相關的商品。

▲故鄉金針花農園位於竹子湖大道上。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼故鄉金針花農園位於竹子湖大道上，品嚐得到白斬雞、地瓜湯等菜色，甚至是金針花饅頭。（圖／記者彭懷玉攝）

▲故鄉金針花農園位於竹子湖大道上。（圖／記者彭懷玉攝）

北投區農會魏俊凱透露，4家農園依照其地形地貌種植金針花，故鄉是最早開始經營金針花的農園，大梯田花卉生態農園、曹家花田香也有，名陽匍休閒農莊則是在去年投入種植，共有5、6個品種，成為繼海芋、繡球花後的隱藏版花卉，為竹子湖觀光持續注入新血。

▲竹子湖「田間美術館」藝術小旅行正式展開,竹子湖景點,小油坑橋能就近欣賞到火山爆裂口,黑森林,大梯田花卉生態農園,故鄉金針花農園。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大梯田花卉生態農園、曹家花田香均有種植金針花。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲曹家花田香金針花。（圖／曹家花田香提供及翻攝自粉專）

▲曹家花田香金針花往年8月下旬花況。（資料照／翻攝自Facebook／曹家花田香）

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 陽明山旅遊 竹子湖繡球花季 竹子湖金針花 故鄉金針花農園 竹子湖金針花季

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