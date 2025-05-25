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桃園Xpark全新升級　虛實融合「沈浸式7展區」美出新高度

▲桃園Xpark將迎來開幕5周年，業者將與NAKED OCEAN合作，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展。（圖／Xpark提供）

▲「永恆之海」以鏡面萬花筒構成無法一眼望盡的空間，融合光影與水母的奇幻世界。（圖／Xpark提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園Xpark即將迎來開幕5周年，業者預告，將與NAKED OCEAN合作，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展，7大展區預計從6月28日起換裝登場，業者說，這是開館以來最大規模的展演升級，也是NAKED OCEAN首次與水族館進行跨界合作。

▲桃園Xpark將迎來開幕5周年，業者將與NAKED OCEAN合作，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展。（圖／Xpark提供）

▲「未來樂園」展區能與螢幕互動，讓民眾也成為海底世界的一員。（圖／Xpark提供）

身為都會型水生公園，Xpark延續「新感動・無限」的理念，將全新展演命名為「Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋」，屆時帶領旅客進入一處有著真實的海洋生物，又與數位藝術的奇幻空間，營造「理想之海」的無邊想像空間。透過聲音、光影流轉和肢體動作的變化，體驗前所未有的海洋旅程。

▲桃園Xpark將迎來開幕5周年，業者將與NAKED OCEAN合作，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展。（圖／Xpark提供）

▲「珊瑚之森」展現魚群游間的律動與力量，十分夢幻。（圖／Xpark提供）

從「潛浸海洋」序章開始，將由魚群在流動的光影中，為旅程悄然展開。「福爾摩沙」展區以台灣近海生態為靈感打造，沉浸式空間交織出浪漫的光之海洋秀；接著還有「珊瑚之森」、「幽暗之淵」、「未來樂園」、「流動之境」和「永恆之海」等7大展區，把現實與虛擬世界融合，打造夢幻而動人的場景。

▲桃園Xpark將迎來開幕5周年，業者將與NAKED OCEAN合作，把館內展區升級為如夢似幻的沉浸式藝術展。（圖／Xpark提供）

▲Xpark原創手機掛繩 Umi Loop門票加購價199元，預計在7月初開賣。（圖／Xpark提供）

館內透過這次大規模升級，除了展現藝術的美感，更希望透過環境教育的視角，提供嶄新的教育娛樂體驗，讓民眾經由五感，學習海洋的多樣性與生態的珍貴。同時，也推出Xpark原創手機掛繩Umi Loop，門票加購價199元，預計在7月初開賣。

▲桃園神社「鯉魚流光祭り」19日起展至8月31日止。（圖／桃園神社提供）

▲桃園神社「鯉魚流光祭り」展至8月31日止。（圖／桃園神社提供）

此外，除了展至8月31日的「鯉魚流光祭り」，桃園神社預告，「夏越大祓」將從5月30日開跑，在端午來臨之前，園區內設置巨型茅之輪，讓民眾繞行八字形穿越其中，端午節31日當天，將再現日本傳統「菖蒲打ち大会」，前三名獲勝者可獲得限量日式好禮，比賽為線上報名、免費參加。

▲「桃園神社夏越大祓」將從5/30舉辦至6/29。（圖／桃園神社提供）

▲▼「桃園神社夏越大祓」將從5月30日舉辦至6月29日。（圖／桃園神社提供）

▲「桃園神社夏越大祓」將從5/30舉辦至6/29。（圖／桃園神社提供）

而24jieqi 食樸製菓所將於周末限量販售節氣和菓子「水無月」，以三角形白色糕體搭配蜜紅豆，象徵消暑與驅邪的祝福；花筏亭神社店推出高級振袖體驗，預約即贈桃園神社場景拍攝精選20張；御祈禱頒布所也同步祭出夏越限定「獅舞茅守」，融合神樂舞獅與茅之輪意象，傳遞健康與守護的祈願。

關鍵字： 桃園旅遊 中壢區旅遊 Xpark NAKED OCEAN

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