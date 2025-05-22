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巨木環繞的森之樂章　拉拉山巨木音樂會6/14與自然共鳴

▲巨木陪你一起聽音樂。（圖／林業保育署新竹分署提供）

▲拉拉山國家森林遊樂區內有超過100株檜木巨木。（圖／林業保育署新竹分署提供）

記者胡至欣／綜合報導

盛夏的腳步漸近，上山消暑之餘，還可以來場音樂洗禮！桃園復興區的拉拉山國家森林遊樂區將於6/14舉辦「巨木陪你一起聽音樂—拉拉山巨木音樂會」，由絃樂團帶來不插電演出，為旅人獻上一場與自然共鳴的森林音樂饗宴，也為暑期旅遊旺季揭開序幕。

終年雲霧繚繞的拉拉山，擁有豐富的動植物生態資源，園區內由紅檜與臺灣扁柏構成的巨木群，是北臺灣觀賞檜木的絕佳地點。音樂會將於上午10點30分至中午12點在4號巨木前廣場登場，樂聲將順著山風與光影，在百年巨木之間流轉共鳴。

當天同步推出「巨木集章地圖」，邀請旅人漫步巨木步道，逐一探訪編號1至24號的巨木。凡集滿1號至4號章的前200名民眾，即可至遊客中心兌換精美小禮一份，讓旅程更添趣味與紀念感。

目前園區內提供付費導覽服務，由培訓出來的在地解說員帶領旅人走進靜謐又生動的山林，聽風裡的知識、看林中的文化，透過實景實物，認識園區生態資源及原住民人文發展內涵。

「拉拉山國家森林遊樂區」內有超過100株檜木巨木，已成為許多人心中的森林聖地。今年夏天，不妨來場說走就走的森之旅行，聽音樂、聞森林，在拉拉山中開啟五感，享受芬多精的洗禮，也讓心靈獲得片刻療癒與釋放。

關鍵字： 音樂會 桃園 拉拉山 巨木 檜木 不插電 不插電 絃樂

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