ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北蝶戀季只到5／25　結束後「草花免費領」鼠尾草、情人菊都有

▲2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取。（圖／新北市高灘處提供）

▲新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日舉辦「感謝有你贈花活動」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取，包含鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等，數量有限，贈完為止，並請民眾自備提袋與工具。

▲2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取。（圖／新北市高灘處提供）

▲鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等草花讓民眾免費領取。

新北河濱蝶戀季以「初夏奇境」為主題，運用9種蜜源花卉與7種常綠灌木，近8萬株植栽，打造六展區的地景花海，還有兩處裝置藝術可以互動。到了夜間，每晚5點半到10點半，光雕點亮展區，營造浪漫氛圍，但活動僅到5月25日為止，不妨把握機會到板橋蝴蝶公園走走。

▲2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼每晚5點半到10點半，光雕點亮展區；兩處裝置藝術可以互動。

▲2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取。（圖／新北市高灘處提供）

在新北河濱蝶戀季結束後，為了延續展覽精神及回饋民眾參與，高灘處特別規劃「感謝有你贈花活動」，5月27日下午1點至6點30分（或領完為止），開放民眾免費領取蝴蝶公園展內的盆花，包含鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等，讓花開不止於展期，也綻放在生活每一天。

▲2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取。（圖／新北市高灘處提供）

▲蜜源花卉吸引蝴蝶造訪，讓蝴蝶公園成為名副其實的「蜜」境花園。

高灘處說，民眾可依自身需求自由領取，也呼籲大家珍惜花卉資源，讓每一株植物都能妥善延續、持續綻放。並請民眾自備提袋與工具，協助維護現場整潔，共同落實友善與永續的行動理念。

關鍵字： 新北市旅遊 板橋區旅遊 2025新北河濱蝶戀季 感謝有你贈花活動 花海旅遊 板橋公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【破窗而入】神農大帝出巡撞破玻璃！ 飲料店闆娘：急喝奶茶？ #雲林

推薦閱讀

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

米其林三星「態芮」宣布回歸

米其林三星「態芮」宣布回歸

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

線上旅展開搶！住沖繩新飯店2千有找

線上旅展開搶！住沖繩新飯店2千有找

左營傳承50年的眷村老口味！

左營傳承50年的眷村老口味！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

士林萬麗Buffet「鱈場蟹吃到飽」回歸

挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！

ETtoday送你飛往東南亞渡假去啦

十二廚供應雪蟹、松葉蟹腳吃到飽

2大手搖飲周三最新好康快看

台北福華大飯店60道港點粵菜吃到飽

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

高雄日航Buffet「東港鮪魚吃到飽」

旭集微風店明天早上10點開放訂位

左營傳承50年的眷村老口味！

熱門行程

最新新聞更多

富士山日歸溫泉1600日圓不限時泡整天

7-11推「拉拉熊野餐露營」周邊

全台連假訂房率「蓋牌」惹議　交長：50%旅客當天才找住宿

來自熊本60年老牌甜點插旗台中！

新北蝶戀季5/27「草花免費領」

米其林三星「態芮」宣布回歸

小農鮮乳換新裝！AI智慧牧場寵牛設備公開

越南「共咖啡」台灣二店5/24開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366