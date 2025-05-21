新北蝶戀季只到5／25　結束後「草花免費領」鼠尾草、情人菊都有

▲新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日舉辦「感謝有你贈花活動」。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／台北報導

2025新北河濱蝶戀季展至5月25日，在謝幕之後，5月27日高灘處將舉辦「感謝有你贈花活動」，開放現場草花讓免費領取，包含鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等，數量有限，贈完為止，並請民眾自備提袋與工具。

▲鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等草花讓民眾免費領取。

新北河濱蝶戀季以「初夏奇境」為主題，運用9種蜜源花卉與7種常綠灌木，近8萬株植栽，打造六展區的地景花海，還有兩處裝置藝術可以互動。到了夜間，每晚5點半到10點半，光雕點亮展區，營造浪漫氛圍，但活動僅到5月25日為止，不妨把握機會到板橋蝴蝶公園走走。

▲▼每晚5點半到10點半，光雕點亮展區；兩處裝置藝術可以互動。

在新北河濱蝶戀季結束後，為了延續展覽精神及回饋民眾參與，高灘處特別規劃「感謝有你贈花活動」，5月27日下午1點至6點30分（或領完為止），開放民眾免費領取蝴蝶公園展內的盆花，包含鼠尾草、情人菊、孔雀草、紅毛莧及一串紅等，讓花開不止於展期，也綻放在生活每一天。

▲蜜源花卉吸引蝴蝶造訪，讓蝴蝶公園成為名副其實的「蜜」境花園。

高灘處說，民眾可依自身需求自由領取，也呼籲大家珍惜花卉資源，讓每一株植物都能妥善延續、持續綻放。並請民眾自備提袋與工具，協助維護現場整潔，共同落實友善與永續的行動理念。