福隆雙溪河禁止游泳「被抗議」！風管處：水域僅能從事4活動

▲夏日戲水旺季到來，許多限制需提前了解。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

福隆沙灘前方、東興宮前方和雙溪河水域的遊憩項目均不同，但許多民眾並不知情，違反規定甚至會吃上罰單。今（18日）民間團體「台灣開放水域聯盟」率隊前往東北角風管處陳情，要求水域解嚴，對此，風管處回應，據向主管機關新北市政府警察局洽詢，該聯盟有提出申請但並未獲核准，且雙溪河水域不適合開放游泳。

據自由時報報導，台灣開放水域聯盟理事長李元治表示，去年有民眾帶小孩在貢寮區雙溪河游泳，被周邊救生員制止，才知雙溪河僅能從事獨木舟、水上腳踏車、風浪板與立式划槳，不能游泳。

▲雙溪河（左）僅能從事獨木舟、水上腳踏車、風浪板與立式划槳，不能游泳。（圖／記者彭懷玉攝）



「台灣開放水域聯盟」也在粉專上表示，只要不在高水位，雙溪其實是個很棒的游泳場域，可以舉辦雙溪三鐵，但平常卻禁止下水，認為公告禁止游泳真是太愚蠢了。對此，東北角管理處回應，雙溪河水域現行係依據發展觀光條例及水域遊憩活動管理辦法，公告開放的水域遊憩活動包含獨木舟、水上腳踏車、風浪板及立式划槳，均屬於風險較低及使用浮具的項目。

▲福隆沙灘前方、東興宮前方和雙溪河水域前有清楚標示。（圖／東北角風管處提供）



管理處進一步指出，在109年時委託國立成功大學，確認上述水域遊憩活動無相互衝突及無修改調整的必要。因雙溪河河面看似平靜，但易受漲退潮影響、河床下異物及水流流速超過海流流速等因素，另外也有舢舨等動力漁船航道，基於遊憩活動安全考量，並不適合開放游泳活動。

管理處呼籲，民眾須尊重行政機關水域遊憩活動分區公告規定，倘有游泳需求可至有救生員駐點的場所進行。

▲福隆沙灘前方、東興宮前方和雙溪河水域的遊憩項目不同，許多不知情民眾違反規定吃上罰單。（圖／讀者提供）



風管處2024年7月5日在管轄水域上矗立告示牌，上方寫明，凡從事與告示牌上的水上運動項目不符，依發展觀光條例第60條規定，處1萬至5萬以下罰鍰，並禁止其活動；其行為具營利性質者，處新台幣5萬以上20萬元以下罰鍰，並禁止其活動，民眾戲水時不可不慎。