越捷航空0元機票限時開搶　易斯達飛韓國300元起

▲越捷航空。（圖／業者提供）

記者蔡玟君／綜合報導

越捷航空即日起至5月19日推出限時優惠，數百萬張「新台幣0元起」機票、不含稅金，涵蓋台越航線、越南國內線與多條國際航線，讓旅客以最超值價格展開專屬的夏日旅程。

此次越捷航空0元機票優惠適用搭乘日從6月1日起至2026年3月28日為止，包括台北、台中、高雄直飛胡志明、河內、富國島航線，更可轉往亞太地區多個目的地，包括澳洲、印度及東南亞等。

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空即日起至5月31日推出「夏季線上旅展」限時優惠，全球71個精選航點經濟艙機票85折起、特選經濟艙及商務艙9折起。而為回饋國泰航空的國泰會員，線上旅展同步推出會員專屬優惠，只要登入國泰會員帳戶，預訂台北／高雄至香港、歐洲、北美及紐澳等指定航點，單筆訂位滿2萬元（不含附加費及稅金），即可享有新台幣2000元折扣，此優惠活動僅限前500筆訂位，數量有限。

▲易斯達航空。（圖／業者提供）

易斯達航空（Eastar Jet）即日起至26日為止推出線上旅展，韓國機票最低300元起。如桃園－清州單程未稅價300元起，桃園－釜山、桃園－濟州單程未稅票價800元起；桃園－仁川單程未稅票價1000元起，松山－金浦單程未稅票價1200元起，適用搭乘日為即日起至10月26日為止。