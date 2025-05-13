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直擊／搶金豬食堂免排金卡！頭香阿嬤昨晚9點到　早上已有70人

▲金豬食堂排隊 。（圖／記者黃士原攝）

▲金豬食堂開幕日排隊人潮 。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連7年榮獲首爾必比登推介，也是BTS、RIIZE、aespa最愛的韓式燒肉「金豬食堂」台灣首店今日（13日）開幕，由於前30組客人完成用餐及實名任務，就能獲得「免排金卡」，昨晚9點就有阿嬤搶排頭香，早上8點人數已有70人。

金豬食堂台灣首店今日開幕，早上9時起於現場開放排隊發號碼牌，只要搶進「前30組」並完成現場用餐及實名任務，即可獲得超夢幻「金豬免排金卡」1張，可享有8月至10月期間一次性4人專屬訂位權利，持卡者還能免費享用經典4人套餐1套與4杯飲品（含人氣金豬Highball或可樂／雪碧）1次，等於直接招待4人免費吃喝。

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▲熟成帶骨豬五花。（圖／記者黃士原攝）

由於「免排金卡」實在太吸引人，昨天晚上9點就有阿嬤搶排頭香，今天凌晨0點多排隊人數已有10多個，記者早上8點到現場，人數已有70人，雖然最後幾位可能拿不到號碼牌，但他們也想賭一下。

另外，艾小姐跟她朋友9點多到現場，才發現已經發完60組號碼牌，不過由於從未吃過金豬食堂，想嚐看看味道如何，所以下周一休假還要再來排隊。

▲艾小且跟她朋友9點多才到現場，沒拿到號碼牌，下周一還要再來排。（圖／記者黃士原攝）

「金豬食堂」有首爾最強的韓式燒肉店稱號，招牌是帶骨五花肉、霜降豬肩肉、肩胛肉等，而且都由專人桌邊代烤，不怕技術不好而烤焦。台灣首店初期主要提供熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉，價格分別是450元、480元、520元，另有豬皮、泡菜鍋、拉麵與烤大蔥、杏鮑菇，60元起至600元，每人低消600元。

▲金豬食堂全程由專人桌邊代烤。（圖／記者黃士原攝）

除了單點，同時提供2人至5人套餐，內容包括熟成帶骨五花肉、梅花豬肉與霜降豬肉、泡菜鍋、拉麵、烤蔬菜拼盤、米飯，主要差別是肉的重量會依人數增加，價格1980元至4750元，平均每人約950元。

金豬食堂今日營業時間為下午1點至晚間10點，採限量號碼牌制度，現場排隊用餐，從上午9點起現場發放60組號碼牌；5月14日起調整為上午11點營業至晚間10點30分（供餐至晚間9點），兩波號碼牌發放時間分為上午10點30分與下午4點整，各限量40組，依序入席。

關鍵字： 金豬食堂 美食雲

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