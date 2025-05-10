涮乃葉平日午餐5小時吃到飽　不限時活動延長至5／27

▲涮乃葉平日午餐「不限時」延長到5/29。（圖／取自涮乃葉臉書）

記者黃士原／台北報導

日式涮涮鍋吃到飽「涮乃葉」3月推出的平日午餐「不限時」原本5月7日截止，但由於大受好評，業者日前宣布延長到5月29日，5小時用餐時間讓民眾吃到飽。

2015年被引進台灣的日式涮涮鍋「涮乃葉」主打火鍋吃到飽，除了基本湯底昆布高湯外，還可以再從壽喜燒風味湯、和風魚介豚骨湯、健康番茄湯、紅八味麻辣湯、養生枸杞雞肉湯、日式豆乳湯、辣和風味噌湯中，再選1種組成鴛鴦鍋。

▲涮乃葉自助吧的新鮮蔬菜都能無限取用。（圖／取自涮乃葉臉書）

涮乃葉餐點價位依選擇肉品套餐而有所不同，以信義遠百店為例，最低是豬肉+雞肉套餐（午餐520元、晚餐及假日570元），最高是美國和牛+海鮮套餐（午餐800元、晚餐及假日850元）。除了主食肉品會由服務生送上桌，中央島區提供30款新鮮蔬菜都是自助取用，從高麗菜、地瓜葉、茼蒿到杏鮑菇、木耳、金針菇都有，另外還提供飲料、甜點與冰淇淋，也是無限供應，想吃多少就拿多少。

涮乃葉一般用餐時間為100分鐘，少數分店拉長到120分鐘，不過品牌3月推出平日午餐「不限時」活動，可以從早上11點一路吃到下午4點。由於活動大受好評，日前官方宣布延長到5月29日，想大吃特吃的民眾要把握最後機會。

▲詹記算算屋僅有10席，座位區上方設計成「大型珠算盤」（圖／詹記麻辣火鍋提供）

另外，詹記麻辣火鍋「西門大世界」限定的個人涮涮鍋席5月5日正式營運，以諧音概念並結合1990年代的台灣城市風情，將其命名為「詹記算算屋」，座位區上方設計成「大型珠算盤」，演繹在算算屋吃涮涮鍋的概念。

詹記提到，規劃詹記算算屋個人鍋菜單時，特別加入「詹記好料自由配」，讓消費者可以把想吃的都吃到，招牌「麻辣滷5寶」也有單人份量。詹記算算屋僅有10席，提供2位以下預約用餐，5月1日起開放網路訂位，每次用餐時間為90分鐘，詹記表示，若未來個人鍋受到消費者好評，說不定未來有機會擴大經營。