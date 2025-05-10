手搖飲母親節優惠一次看！麻古茶坊買1送1、CoCo第2杯10元

▲手搖飲母親節優惠懶人包。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

母親節到來，《ETtoday新聞雲》整理各家手搖飲祭出的限時歡慶優惠，包括麻古茶坊、康青龍皆可享指定飲品買1送1，CoCo則推第2杯10元，還有可不可熟成紅茶、春陽茶事直接免費加料，小確幸一次收。

▲麻古茶坊推買高山金萱茶送卡片1張，可以免費兌換大杯蕎麥綠寶石。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊

麻古茶坊全門市即日起至5月11日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買高山金萱茶即可獲得「綠寶石卡片」1張，單次限購2杯送2張，每店限量520張，送完為止；憑卡可於5月12日至5月31日期間免費兌換「大杯蕎麥綠寶石」1杯。

●CoCo

CoCo全門市即日起至5月11日有「大杯粉角奶茶第2杯10元」優惠，2杯特價70元，等於單杯只要35元，各門市售完為止。

●御私藏

御私藏全門市即日起至5月11日推出「薰衣草綠茶買1送1」、「燄燒布蕾黑龍奶第2杯半價」，售完為止。

●可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶全門市即日起至5月11日有「免費加料」活動，只要購買熟成榛果歐蕾、鴛鴦歐蕾、墨玉鴛鴦歐蕾、珈琲雪藏胭脂、太妃熟成共5款指定飲品，即可享白玉、水玉、墨玉任選免費加料，每杯飲品限加一次，每人不限購買杯數，優惠不得併用。

●康青龍

康青龍即日起至5月20日「4大飲品同品項買1送1」，品項包括「仙凍黑奶茶」、「桂花御香烏龍」、「蜜香冰露」以及「御香鐵觀音」，只要使用外送平台Uber Eats即享優惠。

●春陽茶事

春陽茶事全門市即日起至5月25日推出「免費加料」活動，期間只要於門市購買大杯烏龍系列飲品，即可免費加「烏龍粉粿」1份，每日售完為止。