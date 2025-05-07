一次吃到4家精緻餐廳　麗晶精品推出「美食獵遊」

▲米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜「七小板」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

麗晶精品近年經營美食聚落有成，商場擁有6間精緻餐廳以及5家甜點名店，即日創新全台推出移動式餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」，消費者可以在一頓晚餐的時間裡，造訪Circum-、Golden、COAST、以及Bar Impromptu等4間餐廳，採限時限量預約制。

▲Golden全新菜色「椒鹽鰻魚天婦羅/魚露醬/綜合香草」。（圖／晶華提供）

「美食獵遊Restaurant Safari」將會造訪商場中的Circum-、Golden、COAST、以及Bar Impromptu等4間餐廳，揭開行程序幕的是米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜「七小板」，主廚羅偉誠將海陸食材與珍貴漢方元素相互結合。接著移動至主打輕奢亞洲料理的Golden，品嚐星廚林明健演繹的全新菜色「椒鹽鰻魚天婦羅/魚露醬/綜合香草」，酥脆外皮帶有大紅袍花椒與青花椒的迷人麻香。

▲COAST廚師團隊精彩演繹主菜「牛小排/阿稼/南拷饕」。（圖／晶華提供）

第三站來到全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的COAST，端出主菜「牛小排/阿稼/南拷饕」，做工繁複且滋味多元，饕客可以在餐檯前近距離觀賞廚師團隊的技藝。壓軸來到米其林一星Impromptu主廚李皞所開設的Bar Impromptu，他端出私房點心「塔可/白巧克力/辣椒」，搭配酒吧首席調酒師Daniel特調的Southern Delight南方蜜語。

▲米其林一星Impromptu餐廳主廚李皞端出他的私房點心「塔可/白巧克力/辣椒」。（圖／晶華提供）

「美食獵遊Restaurant Safari」每周三登場，採限時限量預約制，即日起開放訂位，每場6位，每人3980元+10%，行程集合地為麗晶精品地下二樓的貴賓服務台，6點半時會由私人管家陪同前往第一站，循著規劃動線與時間依序造訪每間餐廳，每個據點預計停留30分鐘。

▲即日起至5月31日彩匯自助餐廳下午餐4人同行1人免費。（圖／台北美福大飯店提供）

另外，台北美福大飯店5大主題餐廳嚴選季節鮮筍，即日起至5月31日，結合台灣、香港、日本及義大利等各國烹調手法，推出「旬筍饗宴」，其中人氣彩匯自助餐廳端出多款鮮筍料理，包括「番紅花甜筍海鮮燉飯」、「甜筍藜麥燻雞沙拉」、「和風鮮筍海帶象拔蚌」、「鮮筍燉放山雞湯」，活動期間的周一至周四下午茶餐，還有「4人同行1人免費」優惠，平均每人不到千元。