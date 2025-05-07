ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

一次吃到4家精緻餐廳　麗晶精品推出「美食獵遊」

▲米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜「七小板」。（圖／晶華提供）

▲米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜「七小板」。（圖／晶華提供）

記者黃士原／台北報導

麗晶精品近年經營美食聚落有成，商場擁有6間精緻餐廳以及5家甜點名店，即日創新全台推出移動式餐飲體驗「美食獵遊Restaurant Safari」，消費者可以在一頓晚餐的時間裡，造訪Circum-、Golden、COAST、以及Bar Impromptu等4間餐廳，採限時限量預約制。

▲Golden全新菜色「椒鹽鰻魚天婦羅、魚露醬、綜合香草」。（圖／晶華提供）

▲Golden全新菜色「椒鹽鰻魚天婦羅/魚露醬/綜合香草」。（圖／晶華提供）

「美食獵遊Restaurant Safari」將會造訪商場中的Circum-、Golden、COAST、以及Bar Impromptu等4間餐廳，揭開行程序幕的是米其林一星餐廳Circum-最著名的開胃前菜「七小板」，主廚羅偉誠將海陸食材與珍貴漢方元素相互結合。接著移動至主打輕奢亞洲料理的Golden，品嚐星廚林明健演繹的全新菜色「椒鹽鰻魚天婦羅/魚露醬/綜合香草」，酥脆外皮帶有大紅袍花椒與青花椒的迷人麻香。

▲COAST廚師團隊精彩演繹主菜「牛小排、阿稼、南拷饕」。（圖／晶華提供）

▲COAST廚師團隊精彩演繹主菜「牛小排/阿稼/南拷饕」。（圖／晶華提供）

第三站來到全台首間以法式料理融合泰菜經典風味的COAST，端出主菜「牛小排/阿稼/南拷饕」，做工繁複且滋味多元，饕客可以在餐檯前近距離觀賞廚師團隊的技藝。壓軸來到米其林一星Impromptu主廚李皞所開設的Bar Impromptu，他端出私房點心「塔可/白巧克力/辣椒」，搭配酒吧首席調酒師Daniel特調的Southern Delight南方蜜語。

▲米其林一星Impromptu餐廳主廚李皞端出他的私房點心「塔可、白巧克力、辣椒」。（圖／晶華提供）

▲米其林一星Impromptu餐廳主廚李皞端出他的私房點心「塔可/白巧克力/辣椒」。（圖／晶華提供）

「美食獵遊Restaurant Safari」每周三登場，採限時限量預約制，即日起開放訂位，每場6位，每人3980元+10%，行程集合地為麗晶精品地下二樓的貴賓服務台，6點半時會由私人管家陪同前往第一站，循著規劃動線與時間依序造訪每間餐廳，每個據點預計停留30分鐘。

▲即日起至5月31日彩匯自助餐廳下午餐4人同行1人免費。（圖／台北美福大飯店提供）

▲即日起至5月31日彩匯自助餐廳下午餐4人同行1人免費。（圖／台北美福大飯店提供）

另外，台北美福大飯店5大主題餐廳嚴選季節鮮筍，即日起至5月31日，結合台灣、香港、日本及義大利等各國烹調手法，推出「旬筍饗宴」，其中人氣彩匯自助餐廳端出多款鮮筍料理，包括「番紅花甜筍海鮮燉飯」、「甜筍藜麥燻雞沙拉」、「和風鮮筍海帶象拔蚌」、「鮮筍燉放山雞湯」，活動期間的周一至周四下午茶餐，還有「4人同行1人免費」優惠，平均每人不到千元。

關鍵字： 美食雲 麗晶精品 Circum- Golden COAST Bar Impromptu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

推薦閱讀

跟團注意5件事！保留好報名收據　行程要確認加購項目

跟團注意5件事！保留好報名收據　行程要確認加購項目

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

大阪萬博必吃Top 6指南！

大阪萬博必吃Top 6指南！

迪士尼「光影廊道、彩繪列車」一次看

迪士尼「光影廊道、彩繪列車」一次看

6家手搖飲母親節優惠

6家手搖飲母親節優惠

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包

開先例！君品酒店「早餐開放到中午」

開先例！君品酒店「早餐開放到中午」

一次吃到4家精緻餐廳

一次吃到4家精緻餐廳

松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

松山機場環亞貴賓室開幕　吃得到牛肉麵、大腸包小腸

50嵐8冰綠大缺貨！官方：北區還有

50嵐8冰綠大缺貨！官方：北區還有

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

基隆秘境甜品！藏身巷仔內還得爬樓梯

台北福華吃到飽餐廳「彩虹座」5/15降價

國家地理推台灣5秘境　屏東可能遇野豬

手搖飲2大飲品買1送1、第2杯半價

中壢隱藏版「65折」統一麵包！

內雙溪愛情花開了！5／17起免費入園

花蓮力麗華美達安可酒店6月底結束營業

6家手搖飲母親節優惠

宜蘭4飯店住宿優惠

拳后林郁婷推薦鶯歌小吃！

熱門行程

最新新聞更多

跟團注意5件事！保留好報名收據　行程要確認加購項目

村民食堂廚窗港點新莊店試營運

大阪萬博必吃Top 6指南！

迪士尼「光影廊道、彩繪列車」一次看

6家手搖飲母親節優惠

今夏直飛！宮古島景點、住宿懶人包

開先例！君品酒店「早餐開放到中午」

一次吃到4家精緻餐廳

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366