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阿里山螢火蟲季登場　阿里山賓館推出親子共遊鐵道賞螢活動

▲▼嘉義縣螢火蟲季開跑、搭乘古董蒸汽火車漫遊阿里山生態文化溫馨五月，阿里山賓館推”親子共遊鐵道賞螢” 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣螢火蟲季開跑、搭乘古董蒸汽火車漫遊阿里山生態文化溫馨五月，阿里山賓館推”親子共遊鐵道賞螢” 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

溫馨五月母親節即將來臨，不想人擠人、卡車鎮，放慢腳步的鐵道旅行，成為許多民眾歡度假期的好選擇。位於阿里山森林遊樂區中心點的阿里山賓館，以”古老蒸氣火車x自然生態”為核心概念，特別精選從嘉義到阿里山的慢旅遊程，包括搭乘媽祖檜木列車蒸汽火車感受木都民俗風情，及國寶級蒸汽小火車穿梭在千年神木群、宮崎駿神隱少女場景的鐵道文旅，夜晚由達人領路欣賞螢河鐵道夢幻螢光，讓旅人深度體驗阿里山檜木林業、人文風情與生態文化的多元旅行，探索專屬阿里山特色的奇幻旅程。

▲▼嘉義縣螢火蟲季開跑、搭乘古董蒸汽火車漫遊阿里山生態文化溫馨五月，阿里山賓館推”親子共遊鐵道賞螢” 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣螢火蟲季登場，也是全台螢火蟲品種最多的縣市，嘉義縣文化觀光局今年結合親子步道、部落文化、鐵道風光及秘境景點推出23處賞螢祕境，阿里山賓館攜手大阿里山旅遊協會，推出步道、鐵道賞螢活動，吸引民眾上山追螢光。想要放慢腳步上山賞螢的遊客，可以選擇，林鐵文資處推出”檜來嘉驛_媽祖檜木列車”，每周六、日與國定假日，從嘉義開往北門，到車庫園區下車，近距離欣賞古董蒸汽火車經典工藝拍照打卡，憑票根到阿里山下的天后宮兌換小禮物感受媽祖的祝福，沉浸在檜木車廂內融合八仙彩、涼傘、日月扇等花磚紋飾設計的傳統文化放鬆身、心，是喜歡鐵道迷絕不可錯過的行程。

▲▼嘉義縣螢火蟲季開跑、搭乘古董蒸汽火車漫遊阿里山生態文化溫馨五月，阿里山賓館推”親子共遊鐵道賞螢” 。（圖／記者翁伊森翻攝）

另一個精選鐵道文旅，是阿里山森林遊樂區內的祝山、沼平、神木三條支線搭乘專開列車，古老小火車穿越茂密森林、感受宮崎駿神隱少女場景的隧道，直達巨木參天的神木區，宛如置身電影中古老森林的奇幻之地！迎接溫馨五月樂活慢旅，購買每周六、日與國定假日，檜來嘉驛_媽祖檜木列車套票含車資、導覽解說與專屬紀念票卡(來回票價$350)；中低海拔的螢況進入爆發期，即日起至2025年5月28日止訂房入住，即贈迷糊步道、十字路社區十字車站的鐵道螢河體驗，加贈兒童洗沐旅行組。趕快把握季節限定的生態、鐵道之旅，帶著媽媽與家人踏上阿里山的星光奇幻之旅~~

▲▼嘉義縣螢火蟲季開跑、搭乘古董蒸汽火車漫遊阿里山生態文化溫馨五月，阿里山賓館推”親子共遊鐵道賞螢” 。（圖／記者翁伊森翻攝）

 
關鍵字： 阿里山賓館 螢火蟲 鐵道旅行 親子共遊 生態文化

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