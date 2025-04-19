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麵屋一燈明進駐台北統一時代　推限定口味「松露椎茸雞白湯拉麵」

▲麵屋一燈明進駐台北統一時代。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書）

▲麵屋一燈明天進駐台北統一時代。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書）

記者黃士原／台北報導

有東京拉麵之王稱號的「麵屋一燈」南部首店才在4月初開幕，日前宣布明天正式進駐台北統一時代，這也是北市第2家店，除了夢時代的濃厚海老沾麵外，社長坂本幸彥也為台北統一時代店設計了專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」。

號稱東京拉麵之王的「麵屋一燈」，招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，登台8年後，去年10月開出第2家店，然而進軍台灣的第1家店「南京店」在今年1月1日熄燈，主要是原建築物未來另有規劃。雖然收掉南京店，台灣麵屋一燈今年規劃全台展店10多家，繼月初開幕的高雄夢時代店後，台北統一時代店將在明天開幕。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌是濃厚魚介冠軍沾麵，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款芳醇干貝雞湯拉麵，湯頭則是使用大量雞肉慢慢燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲麵屋一燈台北統一時代店專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書））

▲麵屋一燈台北統一時代店專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」。（圖／取自麵屋一燈 Menya Itto Taiwan臉書）

除了高雄夢時代的濃厚海老沾麵外，社長坂本幸彥也為台北統一時代店設計了專屬口味「松露椎茸雞白湯拉麵」，松露香氣搭配低溫熟成舒肥雞肉叉燒、豬肉叉燒。

▲刁民酸菜魚「板橋店」籌備中。（圖／記者黃士原攝）

另外，掀起台灣市場酸菜魚風潮的「刁民酸菜魚」，繼開出高雄富裕店（南部首店）後，近期再規劃進軍新北市，餐廳地點距離捷運府中站僅80公尺，以後板橋人想吃就不用跑到台北市了。

2019年在台中逢甲起家的刁民酸菜魚，其秘罈酸菜魚湯頭講究酸、甜、辣，來源是酸菜、黃金泡椒與醃製白蘿蔔，之後在底層鋪上寬冬粉，並加入木耳、金針菇、豬五花、炸蒜頭等配料，最後澆上以辣椒、白芝麻、蒜末特製的熱油，爆出香氣。

關鍵字： 美食雲 麵屋一燈 台北統一時代

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