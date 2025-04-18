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士林市場美食街4／25重新開幕　首波33間進駐商店一次看

▲士林市場美食街4/25重新開幕　首波33間進駐商店一次看。（圖／記者黃士原攝）

▲士林市場美食街4/25重新開幕。（圖／台北市公有士林市場提供）

記者黃士原／台北報導

士林市場地下美食街經過1年多的整修，將於4月25日重新開幕，計有35家店家進駐，包括大餅包小餅、大腸包小腸、官財板、小籠包、牛排等夜市美食。此外，4月26日至5/31只要加入「士林市場官方LINE帳號(@578iijyc)」，即可免費抽獎，有機會以200元(5折價)購買「深夜食堂400元美食券組」。

士林市場地下美食街自2011年啟用至今，以生炒花枝羹、蚵仔煎、大餅包小餅、大腸包小腸、檸檬愛玉、現打果汁等美食聞名，為提供消費者更舒適良好的用餐環境，台北市市場處與經濟部共投入近1億經費重新整修門面與室內翻新，4月25日重新開幕。

▲士林市場美食街4/25重新開幕　首波33間進駐商店一次看。（圖／台北市公有士林市場提供）

▲士林市場美食街預計有35家店進駐。（圖／台北市公有士林市場提供）

士林市場地下美食街預計有35間店家進駐，除了2家尚未準備好，其他33家將於4月25日跟大家見面，包括大餅包小餅、大腸包小腸、官財板、雞肉飯、小籠包、牛排等夜市美食。

▼33家進駐店家名單。

台北市市場處表示，重新整修的士林市場地下美食街，不只硬體大幅改善，也利用1F電扶梯玻璃屋入口，創造明亮穿透感也提昇便利性，從場域到店家全面改善營業設備、用餐空間及攤位動線等軟硬體，希望藉此吸引更多觀光客、消費者到士林夜市品嚐台灣道地美食小吃。

▲士林市場美食街4/25重新開幕　首波33間進駐商店一次看。（（圖／台北市公有士林市場提供）

▲台北市市場處表示，重新整修的士林市場地下美食街，硬體大幅改善。（圖／台北市公有士林市場提供）

歡慶士林市場地下美食街重新開幕，4月26日至5月31日只要加入「士林市場官方LINE帳號（@578iijyc）」，即可免費抽獎，有機會以200元（5折價）購買「深夜食堂400元美食券組」；此外前1000位加入士林市場官方LINE帳號，更可直接領取「深夜食堂40元美食券」（滿100元折抵），數量有限、換完為止。

▲「本草派對」5月10日至11日在迪化街永樂廣場登場。（圖／翻攝自Facebook／發現故事）

另外，第7屆「本草派對」將於5月10日至11日在迪化街永樂廣場登場，從傳統漢藥文化出發，結合3大沉浸式體驗空間、8款特色調飲、4道本草小食及4種本草體驗，更匯聚30個特色攤位打造「本草市集」，讓民眾放大五感，深度認識大稻埕魅力。

本屆以「重拾____」Refresh Your Life為主題，推出「解憂密室」、「療癒花園」、「共感森林」3大沉浸式體驗空間，解憂密室結合頌缽品牌「沐溫MuWarm」，進入神秘音療體驗，搭配「龍源中藥行」獨家舒眠香包，進入本草世界；接著透過「黃長生藥行」與「大春煉皂」聯名的四款結合漢方藥材與精油的「解憂聞香瓶」釋放憂愁。
 

關鍵字： 美食雲 士林市場地下美食街 士林夜市

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