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3大露營區也有「地上螢河季」！住溪頭免費賞滿山螢火蟲

▲「蟬說」旗下三大露營區推出單日賞螢系列活動。（圖／業者提供）

▲星空雲海下的「蟬說：霧語」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

春末正是螢光閃閃的季節，「蟬說」旗下三大露營區推出賞螢系列活動，新竹五峰的「蟬說：霧繞」與「蟬說：霧語」將於5月1日至25日推出「地上螢河季」；而溪頭生態露營區則從4月底持續至6月，邀旅人走入螢火蟲秘境，感受流動星河的夢幻景象。

▲「蟬說」旗下三大露營區推出單日賞螢系列活動。（圖／業者提供）

▲夜幕下的地上螢光，宛如流動的銀河降臨山林間。（圖／業者提供）

位於新竹五峰鄉白蘭部落的「蟬說：霧繞」與「蟬說：霧語」將於5月開放泰雅族賞螢秘境。這片土地長年籠罩在雲霧之中，不僅是賞雲海的絕佳地點，更是螢火蟲繁衍的理想環境。其中「蟬說：霧繞」位於海拔1000公尺，而「蟬說：霧語」則位於更高的海拔1200公尺，兩個營區僅相距10分鐘車程，而主要的賞螢秘境將在「蟬說：霧語」展開。

▲「蟬說」旗下三大露營區推出單日賞螢系列活動。（圖／業者提供）

▲「蟬說」旗下三大露營區推出單日賞螢系列活動。（圖／業者提供）

「地上螢河季」期間，蟬說安排由當地部落嚮導帶領賞螢。透過專業導覽了解螢火蟲的生態習性，並安排專業攝影師為遊客拍照，隔天早上可免費與櫃台索取雲端照片，大人550元/人，小孩350元/人（90-130公分），90公分以下孩童免費。同時，霧繞與霧語的賞螢活動開放寵物參加，每隻寵物支付100元同遊費（需牽繩），即可與毛孩共享這片螢光秘境。

另外，「蟬說：溪頭生態露營區」矗立於溪頭教育園區之間，被高聳的杉林環繞，沁人心脾的芬多精十分涼爽，是中部最受歡迎的避暑勝地之一。與霧繞、霧語不同，旅人只需入住露營區，便能在4月至6月期間，於夜幕降臨時欣賞滿山遍野的螢火蟲。

▲宜蘭縣冬山鄉的「LOOPLAND」風格露營車祭出春日專案。（圖／業者提供）

▲宜蘭縣冬山鄉的「LOOPLAND」祭出春日專案。（圖／業者提供）

若不想遠赴山上，位於宜蘭縣冬山鄉的「LOOPLAND」風格露營車祭出春日專案，入住就能享受私人泳池Villa、一泊四食等服務，包含親手製作乾燥壓花相框、食用花與色彩交錯的歐陸料理，以及三款調酒和兩款甜點及鹹點，翌日品嚐池畔「 野菇法式薄餅」早餐等。全區僅8間露營車，每天至多接待24至30人入住，體驗北歐風的飯店級豪華露營。

▲宜蘭縣冬山鄉的「LOOPLAND」風格露營車祭出春日專案。（圖／業者提供）

▲▼親手製作乾燥壓花相框；翌日品嚐池畔「 野菇法式薄餅」早餐等。（圖／業者提供）

▲宜蘭縣冬山鄉的「LOOPLAND」風格露營車祭出春日專案。（圖／業者提供）

關鍵字： 賞螢 螢火蟲 台灣特色 蟬說 地上螢河季 新竹旅遊 南投旅遊

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